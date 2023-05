UNAOC und BMW Group geben die 10 Gewinner des Intercultural Innovation Hub bekannt

In diesem Jahr wurden Organisationen aus Australien, Brasilien, Kolumbien, Deutschland, Guatemala, Indonesien, Israel, Jordanien, Mexiko und Südafrika ausgewählt. Ihre Projekte reichen von der Förderung von Vielfalt und Inklusion über die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bis hin zur Förderung von Kunst und Sport für den gesellschaftlichen Wandel.

„Die Zivilgesellschaft entwickelt sich dynamisch und wirkungsvoll weiter, wobei Innovationen an der Basis an vorderster Front für sinnvolle Veränderungen sorgen. Die Organisationen, die von uns mit dem Intercultural Innovation Hub ausgezeichnet werden, sind ein gutes Beispiel dafür. Wir sind stolz darauf, ihrem Beitrag zu Vielfalt, gegenseitigem Respekt und Integration die gebührende Wertschätzung zollen zu können. Darüber hinaus freuen wir uns über die solide Zusammenarbeit mit der BMW Group, die uns bei unseren laufenden Bemühungen, diese Basisinitiativen miteinander zu verbinden, zu stärken und zu fördern, maßgeblich unterstützt“, so Miguel Ángel Moratinos, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen und Hoher Repräsentant der UNAOC.

„Wir von der BMW Group sind uns dessen bewusst, dass ein interkulturelles Verständnis die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, bereichert. Aus diesem Grund sind wir auch so stolz auf unsere starke Partnerschaft mit der UNAOC. Der Intercultural Innovation Hub bietet uns die Möglichkeit, einige der bemerkenswerten kulturübergreifenden Initiativen auf dieser Welt vor den Vorhang zu holen. Im Rahmen unserer Unterstützung stellen wir den Begünstigten auch wertvolle Ressourcen zur Verfügung, um diese Initiativen entsprechend zu fördern. Dies kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, eine Idee in die Praxis umzusetzen, die der Weiterentwicklung lokaler Gemeinschaften dient und das Leben der Menschen verbessert“, so Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal- und Sozialwesen, Direktorin für Arbeitsbeziehungen.