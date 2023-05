Deutsche stehen hunderte Stunden jährlich im Stau

Köln (ots) -



- Technologie kann Abhilfe schaffen



Wer in Köln, Berlin oder Hamburg mit dem Auto unterwegs ist, der kennt das

Problem urbaner Räume weltweit: Stau. Durchschnittlich stecken Autofahrer:innen

in diesen Städten 186 Stunden pro Jahr im Verkehr fest, und viele andere

deutsche Städte sind in einer ähnlichen Situation.



" Jedes Auto steht in Köln jährlich 164 Stunden im Stau. Das ist fast eine Woche

verschwendete Zeit ", erklärt Carolin Treichl, EVP EMENA bei Kapsch TrafficCom.

" Für die Stadt hat das erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, da diese Zeit

nicht produktiv genutzt werden kann. Wenn man dann noch die Umweltbelastung

durch den erhöhten Treibstoffverbrauch und den vermehrten Emissionsausstoß

dazurechnet, ist offensichtlich, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt ."