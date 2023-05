Mit der Ausweitung der Fertigung kann sonnen seine bisherige Produktionsleistung verdoppeln. Damit erreicht das Unternehmen deutlich früher als ursprünglich geplant die nächste Ausbaustufe seiner Produktionskapazität von 120.000 Speichersystemen pro Jahr an seinem Hauptsitz in Wildpoldsried.

sonnen fährt Produktion von intelligenten Heimspeichern im Allgäu weiter hoch Wildpoldsried (ots) - Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach innovativen Heimspeichern "Made in Germany" erweitert sonnen die Fertigung an seinem Hauptsitz in Wildpoldsried. Die intelligenten sonnenBatterien sind aber nicht nur Speicher für den eigenen Solarstrom, sondern lassen sich auch zu virtuellen Kraftwerken vernetzen. Der Ausbau dieser Schlüsseltechnologie sichert wichtige Technologiekompetenzen am deutschen Industriestandort.

Mit diesem Schritt reagiert sonnen auf die im letzten Jahr sprunghaft gestiegene und anhaltend hohe Nachfrage nach intelligenten und digital vernetzten sonnenBatterien. Laut Branchenverband BSW Solar wurden 2022 in Deutschland 214.000 neue Heimspeicher (https://us11.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2 F%2Fdeu01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.so larwirtschaft.de%252F2023%252F03%252F02%252Fsolarbatterien-boomen-exponentiell%2 52F%26data%3D05%257C01%257CM.Bloch%2540sonnen.de%257C1808b226af1e4200a96908db5ba 02278%257Cb5932435595446288c3b4d840de03031%257C0%257C0%257C638204515554676229%25 7CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLC JXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3D1l8%252Fv53vhyOuNekzuKYcm8wZ9fC lE9Nv6txWiM1LvsQ%253D%26reserved%3D0&xid=9c4112554e&uid=43372617&iid=b3a17d1c28& pool=cts&v=2&c=1684996949&h=c22274d1e98c978b75e86fe22ea7983258d7dd894366cd60dd63 7c6abf3256f1) in Deutschland installiert.



Insgesamt ist sonnen seit Beginn 2022 von etwa 800 auf 1.500 Mitarbeitende gewachsen, rund 450 von ihnen in Wildpoldsried. Neben dem Ausbau der Produktion hat das Unternehmen auch ein neues Trainingszentrum eröffnet sowie seine Entwicklungskapazitäten vor Ort erweitert. Damit ist sonnens Hauptsitz im Energiedorf Wildpoldsried einer der größten Standorte für Heimspeicher in Europa.



" Im letzten Jahr haben wir einen noch nie dagewesenen Anstieg der Nachfrage erlebt, die wir trotz unserer erst 2021 eingeweihten Produktionsstätte nicht komplett abdecken konnten. Aber auch wenn sich die Nachfrage nach Heimspeichern wieder etwas normalisiert, bleibt sie auf einem hohen Niveau. Durch das Vorziehen der nächsten Ausbaustufe unserer Produktionskapazitäten werden wir diese Nachfrage, die aus vielen Märkten kommt, zuverlässig bedienen. Mit unserer virtuellen Kraftwerks-Technologie erweitern wir die Wertschöpfung über den Speicher hinaus und sichern damit kritisches Know-how für die digitale Energiewende am Industrie- und Technologiestandort Deutschland ", sagt Oliver Koch, CEO von sonnen.



Der kontinuierliche Ausbau von erneuerbaren Energiequellen und Speichern bringt die Energiewende zwar immer weiter voran, allerdings entstehen dadurch auch neue Herausforderungen, wie etwa Engpässe in den Stromnetzen. Als erster und bisher einziger Anbieter in Deutschland vernetzt sonnen daher die Heimspeicher seiner Kundinnen und Kunden zu virtuellen Kraftwerken, die u.a. am Regelleistungsmarkt für FCR (Frequency Containment Reserve) aktiv sind und dort Angebot und Nachfrage im Stromnetz ausgleichen. Statt Haushalten haben diese Aufgabe bisher hauptsächlich konventionelle Kraftwerke oder Großspeicher übernommen.

Dabei handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie für das dezentrale Energiesystem der Zukunft, in der immer mehr PV-Anlagen, Speicher, E-Autos und Wärmepumpen in die Stromnetze drängen. Aus bloßen Speichern für den Eigenverbrauch werden durch die Vernetzung aktive und intelligente Elemente des Energiesystems. Für die teilnehmenden Haushalte ergeben sich daraus neue Einnahmemöglichkeiten, die über die klassische EEG-Vergütung und den Eigenverbrauch hinausgehen. Erst vor kurzem hat sonnen auch damit begonnen, Elektroautos in sein virtuelles Kraftwerk einzubinden.

Durch die Vernetzung können sich bestimmte Probleme der bisherigen, analogen Energiewende auffangen lassen. Zum Beispiel ist es möglich, Angebot und Nachfrage digital so zu steuern, dass Stromnetze nicht überlastet werden, auch wenn die Verbreitung von PV-Anlagen, E-Autos oder Wärmepumpen weiter an Fahrt aufnimmt.



Bild: sonnen produziert seine intelligenten Heimspeicher für verschiedene Märkte im Allgäuer Energiedorf Wildpoldsried. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage hat sonnen die nächste Ausbaustufe seiner Produktionskapazität vorgezogen.



Über sonnen



sonnen ist einer der weltweit führenden Hersteller von intelligenten Stromspeichern und Vorreiter für Technologien eines sauberen, dezentralen und vernetzten Energiesystems. Als ein schnell wachsendes Technologieunternehmen wurde sonnen bereits mit zahlreichen internationalen Preisen für seine Innovationen ausgezeichnet. Mit der sonnenCommunity vereint sonnen alle Kunden zu einer weltweit einzigartigen Energiegemeinschaft. Durch das virtuelle Kraftwerk von sonnen bietet das Unternehmen ganz neue und hochinnovative Energiedienstleistungen für Netzbetreiber und Privathaushalte an. sonnen ist mit seinen Produkten in zahlreichen Ländern vertreten und unterhält eigene Standorte in Deutschland, Italien, UK, Australien, Spanien und den USA. sonnen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shell und gehört zur Geschäftseinheit Renewables and Energy Solutions.



