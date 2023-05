Max Resource Corp. (TSX.V: MAX; OTC: MXROF; FRA: M1D2) hat in diesem Jahr bereits sechs neue Genehmigungen für Bergbaukonzessionen im kupfer-silberreichen Cesar Becken im Nordosten von Kolumbien erhalten und auf den neuen Lizenzen eine Reihe weiterer bedeutender Entdeckungen gemacht. Insbesondere das Ziel AM-7 im Norden des Cesar Beckens scheint eine bedeutende Entdeckung zu sein.

Der mineralisierte Horizont AM-7 ist ein tafelförmiger Körper mit einer Mächtigkeit von 0,3 bis 2 Meter, der sich über 1.600 Meter entlang des Streichens erstreckt und in alle Richtungen offen ist. AM-7 umfasst fünf historische Kupferabbaustätten im Tagebau, die sich über 700 Meter erstrecken. Das primäre Kupfermineral ist Chalkosin (80 Gew.-% Kupfer) mit geringem Malachitanteil. Gesteinssplitter- und Schlitzproben wurden im gesamten Aufschlussgebiet entnommen; die Ergebnisse stehen noch aus.

Das Ziel AM-7 ist die siebte Entdeckung von Max im so genannten AM-Distrikt. Die Gesamtzahl der Kupfer-Silber-Ziele auf dem Projekt Cesar beläuft sich nun auf 21. Die Gesamtfläche der Lizenzen beträgt 188 km². (Abbildungen 1 und 2)

Brett Matich, CEO von Max kommentierte: „AM-7 scheint eine bedeutende Entdeckung zu sein, die das Potenzial für mehrere übereinander liegende mineralisierte Horizonte über eine beeindruckende Streichlänge von mindestens 1.600 Metern aufweist und in alle Richtungen offen ist. Bis heute hat Max 21 Kupfer-Silber-Ziele in drei Bezirken identifiziert, die sich über 90 Kilometer des kupferreichen Beckens von Cesar erstrecken: AM, URU und Conejo.“



Abbildung 1: Die Karte zeigt den 90 Kilometer lange Cesar Becken im Nordosten von Kolumbien mit den drei bisher identifizierten Kupferdistrikten Uru, Conejo und AM.



Abbildung 2: Auf einer Streichlänge von rund acht Kilometern wurden auf dem AM-Projekt inzwischen sieben neue Entdeckungen gemeldet.

Bei AM-7 wurden in Abständen über die gesamte Länge der freigelegten Mineralisierung Schlitz- und Splitterproben entnommen. Die Untersuchungsergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet und werden dazu beitragen, die nächsten Schritte bei der Evaluierung des Ziels AM-7 festzulegen.

Das Ziel AM-7 stellt eine klassische schichtförmige Kupfer-Silber-Mineralisierung dar, die in zwischengelagertem Schlammstein, Schluffstein und feinkörnigem, kreuzweise gelagertem Rotsandstein der Formation La Quinta vorkommt. Der mineralisierte Horizont ist ein tafelförmiger Körper, der zwischen 0,3 m und 2 m breit ist und sich über 1600 m entlang des Streichens erstreckt. Chalkosin ist das wichtigste kupferhaltige Mineral in der Lagerstätte und ist entlang der stratigraphischen Schichten und als vereinzelte Körner konzentriert. Malachit und Azurit wurden ebenfalls beobachtet. Kohlenstoffhaltiges Material wurde mit allen mineralisierten Schichten in Verbindung gebracht.

Fazit: Max Resource ist eines der ersten Unternehmen, das das enorme Kupferpotenzial entlang der kolumbianischen Ausläufer der Anden verfolgt. Bisher wird in diesem Teil des Landes vor allem Öl, Gas und Kohle gefördert, was zu einer guten Erschließung des Gebiets durch Unternehmen wie Chevron oder Glencore geführt hat. Die Kupfermineralisierung auf AM-7 beginnt direkt an der Oberfläche und ist in Sedimentschichten leicht nachverfolgbar. Ähnliche Kupferschiefer werden u.a. in Europa abgebaut – dort allerdings in bis zu 1.000 Metern Tiefe.

