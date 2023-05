Infineon feiert bei Nvidia-Börsenparty nicht mit - Wochenminus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Infineon haben am Donnerstag nicht lange vom starken Ausblick von Nvidia profitiert. Während Technologiewerte europaweit die Fantasie im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) feiern, drehten die Papiere der Titel des deutschen Chiperstellers nach einem Plus von knapp zwei Prozent ins Minus.

Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein hatte in seinem positiven Kommentar zu Nvidia-Ausblick bereits ein Haar in der Suppe aufgezeigt: Die Umsätze im Geschäft mit der Automobilbranche. Sie litten unter der China-Schwäche, so der Experte. Dies lässt negative Rückschlüsse auf Infineon zu, für die der Bereich Automotive extrem wichtig ist.

Mit dem Rückgang in dieser Woche entfernt sich das Papier zudem von dem Ende März erreichten Jahreshoch von 38 Euro. Mit einem Kursplus von rund 17 Prozent in diesem Jahr schneidet die Aktie aber weiter besser ab als der Dax, nachdem sie 2022 mit einem Minus von 30 Prozent deutlich schlechter als der Leitindex abgeschnitten hatte./ag/zb