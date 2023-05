Die positive Entwicklung des MMD-Index Stiftung, der die gesamten defensiven Stiftungsfonds abbildet, wurde im April von knapp 87 Prozent der Fonds mitgetragen. Die Performancewerte verteilten sich dabei zwischen -0,90% und 1,08%. In 2023 lagen die Performancewerte bis Ende April zwischen 0,09% und 5,39%.

Der MMD-Index Stiftung konnte im April erneut hinzugewinnen. Dabei war der Zuwachs aber mit 0.27% im Vergleich zu 0,44 im März rückläufig. Die Performance in 2023 erhöhte sich dadurch auf 2.21%.

Wirtschaftliches Umfeld

Die weltweiten Anleihemärkte tendierten im April seitwärts. Trotz aufkommender Debatte über die US- Schuldenobergrenze verliefen die Märkte ruhig. Im

Monatsverlauf hielten sich Konjunktursorgen und Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik die Waage. Dass die Zentralbanken noch weit davon entfernt sind, die Inflation für besiegt zu erklären - Kerninflation ist auch kaum verändert verhindert weiterhin einen stärkeren Renditerückgang.

Auch an den weltweiten Aktienmärkten waren die Entwicklungen im April relativ ruhig und die globalen Märkte konnten - gemessen in Euro - erneut leicht zulegen. Regional betrachtet lag Europa vorne, die Schwellenländer verloren hingegen wegen der Kursschwäche in China. Dort sorgten sinkende Immobilienpreise und die Angst vor einer weltweiten Rezession für Verluste.



Die Ausgabe 04/2023 des Stiftungsfondsreports ist jetzt erhältlich.

Sie können die aktuelle Ausgabe im Bereich Stiftungsreports auf der Website von Asset Standard als PDF herunterladen (Zurzeit keine Anmeldung für den Download erforderlich!).

Im Report finden Sie eine Übersicht von 53 klassisch defensiven sowie 34 Stiftungsfonds anderer Kategorien, dargestellt mit aktuellen Stamm- und Ausschüttungsdaten sowie Risiko- und Performancekennzahlen und MMD-Ranking (Ultimo 30.04.2023).



In der ersten Tabelle jedes Produktbereichs ("Defensive Stiftungsfonds" und "Andere Stiftungsfonds") finden Sie eine Übersicht der Fonds mit vollständigem Namen, ISIN, Asset Manager und Auflagedatum. Die ISIN ist jeweils mit einer ausführlichen Informationsseite für diesen Fonds auf der Website von Asset Standard verknüpft.



Der Stiftungsfondsreport will den Verantwortlichen in Stiftungen helfen, "für Stiftungen geeignete Fonds" zu finden und diese einfach miteinander zu vergleichen.

Im Report werden deshalb die wichtigsten Informationen zu den "Stiftungsfonds" übersichtlich in Tabellenform vorgestellt. Auf der Website könenn ausgewählte Fonds dann einfach mit dem Fondsvergleich miteinander verglichen werden.



Finden Sie hier die Downloadseite für den aktuellen Stiftungsfondsreport mit weiteren Informationen über Stiftungsfonds.