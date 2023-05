Projektstart LezBAU Klimaschädliche Emissionen im Gebäudezyklus mindern

Berlin (ots) -



- Institut Wohnen und Umwelt, Deutsche Umwelthilfe, Frankfurt University of

Applied Sciences und Bund Architektur und Umwelt starten Forschungsprojekt für

eine praxisnahe Lebenszyklusbilanzierung von Gebäuden

- Neben Betriebsenergieverbräuchen müssen auch die Emissionen der eingesetzten

Materialien von der Herstellung bis zur Entsorgung betrachtet werden

- Forschungsprojekt soll Werkzeug für schnelle Ökobilanzierung von Gebäuden in

frühen Planungsphasen entwickeln



Klimaschädliche Emissionen im Lebenszyklus von Gebäuden erkennen und mindern:

Dazu startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit dem Institut Wohnen

und Umwelt GmbH (IWU), der Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS)

und dem Bund Architektur und Umwelt e.V. (B.A.U.) ein neues Forschungsprojekt.

Ziel des Projekts ist ein Werkzeug, das die Entscheidungsfindung für

klimaverträgliche Materialien in der Gebäudeplanung erleichtert. Denn die

entscheidenden Weichen für geringe Umweltauswirkungen von Gebäuden werden

überwiegend zu Beginn der Planungsphase gestellt.