WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 1. Quartal 2023



-0,3 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



-0,2 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



-0,5 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1. Quartal 2023 gegenüber dem 4. Quartal2022 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, fiel die Wirtschaftsleistung zumJahresbeginn damit um 0,3 Prozentpunkte schwächer aus als in der Schnellmeldungvom 28. April 2023 berichtet. "Nachdem das BIP bereits zum Jahresende 2022 insMinus gerutscht war, verzeichnete die deutsche Wirtschaft damit zwei negativeQuartale in Folge", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.Sinkende Konsumausgaben bremsen die Wirtschaftsleistung - Investitionen steigenDie weiterhin hohen Preissteigerungen belasteten die deutsche Wirtschaft auchzum Jahresbeginn. Das machte sich besonders bei den privaten Konsumausgabenbemerkbar, die im 1. Quartal 2023 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,2 %zurückgingen. Die Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte zeigte sich inverschiedenen Bereichen: Sowohl für Nahrungsmittel und Getränke als auch fürBekleidung und Schuhe sowie für Einrichtungsgegenstände gaben die privatenHaushalte weniger aus als im Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt).Daneben wurden weniger neue Pkw von privaten Haushalten gekauft, was unteranderem auf den Wegfall der Prämien für Plug-in-Hybride und die Reduzierung derPrämien für Elektrofahrzeuge zum Jahresbeginn 2023 zurückzuführen sein dürfte.Auch die staatlichen Konsumausgaben nahmen mit -4,9 % im Vergleich zumVorquartal merklich ab.Dagegen wurde mehr investiert als im 4. Quartal 2022: Nach einer schwachenzweiten Jahreshälfte 2022 stiegen die Bauinvestitionen auch wegen der gutenWitterung im 1. Quartal 2023 preis-, saison- und kalenderbereinigt deutlich um3,9 %. Die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräteund Fahrzeuge - nahmen zum Jahresbeginn ebenfalls deutlich zu (+3,2 %).Auch vom Außenhandel kamen positive Impulse: Im Vergleich zum 4. Quartal 2022wurden preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,4 % mehr Waren undDienstleistungen exportiert, wobei sich vor allem der Handel mit Kunststoffenund Metallerzeugnissen robust zeigte. Dagegen sanken die Importe insgesamt um0,9 %, was unter anderem auf die schwächere Einfuhr von mineralischenBrennstoffen wie beispielsweise Rohöl und Mineralölprodukten sowie chemischenErzeugnissen zurückzuführen war.Bruttowertschöpfung in Industrie und Baugewerbe auf Erholungskurs