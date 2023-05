Vermietungsleistung in Frankfurt und Kapitalmarkt prägen Q1 - ANHÄNGE

Wien, 25.05.2023 (ots) - - Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid zu zwei

Über eine Viertel Million Quadratmeter in HolzbauweiseIn Summe entwickelt UBM derzeit mehr als eine Viertelmillion Quadratmeter in Holz , exakt 265.400 Quadratmeter, etwas mehr als die Hälfte in der AssetklasseBüro, den Rest in Wohnen. Man will damit zum führenden Entwickler vonHolzbauprojekten in Europa werden. Die kompromisslose Fokussierung auf Holzbauist eine logische Konsequenz der Konzernstrategie green. smart. and more.Insgesamt befinden sich die Projekte zum weit überwiegenden Teil (90 %) inDeutschland und Österreich.Solide Finanzposition und Green Finance FrameworkZum 31. März 2023 verfügt UBM über EUR 250 Mio. an liquiden Mitteln und eineEigenkapitalquote von 31,6 %. Die frühzeitige Rückführung der Hybridanleihe 2018in Höhe von EUR 52,9 Mio. konnte aus eigener finanzieller Stärke heraus getätigtwerden. Mit dieser soliden Finanzposition ist man im aktuellen Umfeld gutgerüstet. Nachdem UBM bereits im Jahr 2021 zwei Sustainability-Linked Anleihen mit einem Gesamtvolumen von einer Viertelmilliarde Euro begeben hat, ist dasGreen Finance Framework ein weiterer wichtiger Baustein in der Umsetzung derUBM-Strategie. Das Rahmenwerk gilt für die Emission von grünenFinanzierungsinstrumenten, deren Nettoerlöse ausschließlich zur Finanzierungund/oder Refinanzierung grüner Projekte mit eindeutigem Umweltnutzen verwendetwerden.Dividende beschlossenIm Rahmen der 142. ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2023 wurde eineDividende von EUR 1,10 je Aktie beschlossen. "Damit gehört die UBM an der WienerBörse abermals zu den verlässlichsten Dividendenzahlern und sendet eineindeutiges Signal an den Kapitalmarkt. Wir sind für die Zukunft gutaufgestellt", betont Thomas G. Winkler.Ausblick Immobilien , wie die UBM sie entwickelt, werden auch in Zukunft nachgefragt.Aufgrund der volatilen und schwer einschätzbaren Marktentwicklung muss die UBMaber bis auf Weiteres auf eine Guidance verzichten und auf die solideFinanzposition und eine gesunde Eigenkapitalquote verweisen.Eine detaillierte Kennzahlentabelle finden Sie im Anhang zum Download .UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten inEuropa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office inGroßstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating vonEcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequenteAusrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von derPlanung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. DieAktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit denhöchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Christoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 200Email: mailto:christoph.rainer@ubm-development.comKarl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: + 43 664 136 34 23Email: mailto:karl.abentheuer@ubm-development.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/5517097OTS: UBM Development AG