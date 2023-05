Die aktuelle Geschäftsausblick des US-Techunternehmens NVIDIA übertrifft die Analystenschätzungen um Längen. Für das noch bis Juli laufende Quartal stellt der Chip-Hersteller einen Umsatz von 11 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten lediglich mit 7,2 Mrd. US-Dollar gerechnet.

Zentraler Treiber ist das Geschäft mit Rechenzentren. Die müssen im Zuge der beginnenden KI-Revolution massiv aufgerüstet werden. Firmenchef Jensen Huang sprach von einer "unglaublichen Auftragslage", die NVIDIA derzeit vorweisen könne.

NVIDIA-Aktie: Wie gehen Anleger nun vor?

Die Aktien des Chip-Herstellers (ISIN: US67066G1040) zogen nach der Meldung um 20% an. Mit 380 US-Dollar erreichen sie ein neues Allzeithoch. Ob Anleger die Aktie nun halten oder verkaufen, hängt unseres Erachtens maßgeblich vom eigenen Zeithorizont ab. Wer kurzfristig blickt und auf Sicherheit bedacht ist, verkauft einen Teil seiner Position. Nach dem steilen Anstieg steigt die Wahrscheinlichkeit von Gewinnmitnahmen, die den Kurs wieder drücken könnten.

Langfristig orientierten Anlegern raten wir dazu, die Aktien zu halten. Der Bereich KI beginnt erst sich zu entwickeln und wird in den kommenden Jahren immens Fahrt aufnehmen. Auch in den Bereichen autonomes Fahren, Robotik und Gaming ist das Unternehmen ein Player, an dem niemand vorbeikommt. NVIDIA verfügt über Preissetzungsmacht, weshalb wir glauben, dass das Unternehmen auch in Zukunft die Schätzungen der Analysten noch öfter übertreffen wird. Aus unserer Sicht bietet sich die NVIDIA-Aktie damit auch als Langfrist-Investment in einem Aktien-Sparplan an.

Empfehlung von FUCHS-Kapital war ein Volltreffer

NVIDIA befindet sich schon seit Jahren auf dem Anlageradar des Börsenbriefes FUCHS-Kapital. Unsere erste Empfehlung für die Aktie sprachen wir bereits 2014 aus (FK vom 08.10.2014). Wer die Aktie damals gekauft hat, freut sich heute über eine Rendite von 2.135%. Zuletzt haben wir den Leserinnen und Lesern unseres Börsenbriefes FUCHS-Kapital die Aktie im Februar empfohlen (FK vom 09.02.2023). Der Kursbeginn seitdem beträgt 80%.