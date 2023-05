Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 12-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Osisko Development vermeldet hochkarätige Bohrergebnisse

Osisko Development konnte vor wenigen Tagen die Ergebnisse der Untertage-Diamantbohrungen bekanntgeben, die Teil des laufenden Explorationsprogramms in der zu 100 % unternehmenseigenen Testmine Trixie im Rahmen des unternehmenseigenen Projekts Tintic sind, das sich im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Zentral-Utah (USA) befindet. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 53,27 g/t Au und 90,24 g/t Ag auf 2,44 Meter und 36,81 g/t Au und 30,89 g/t Ag auf 3,35 Meter. Die höchsten Grade betrugen 128,50 Gramm pro Tonne Gold und 220,00 g/t Silber auf 0,52 Metern.

Osisko Development erreicht wichtigen Meilenstein

Osisko Development konnte vor wenigen Tagen die Unterzeichnung von zwei bahnbrechenden Genehmigungsvereinbarungen bekanntgeben, nämlich der Prozess-Charta und der Joint Information Requirements Table, die die multilaterale Unterstützung und das Engagement der verschiedenen Ebenen der Regierung von British Columbia bekräftigen, um das Genehmigungsverfahren für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia, Kanada, voranzutreiben.

Diese beiden einzigartigen Vereinbarungen, die klare Zeitpläne für die Prüfung und Weiterleitung der Genehmigungsanträge von Cariboo festlegen und einen definierten Rahmen für Informationsanfragen vorgeben, bieten dem Unternehmen Vorhersehbarkeit und wichtige Mechanismen, um das behördliche Genehmigungsverfahren erfolgreich zu durchlaufen.

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Century Lithium von Hallgarten + Company

Das Analystenhaus Hallgarten + Company veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Century Lithium. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,38 CA$ aus.

Kaufempfehlung für Oceana Gold von Scotiabank

Das Analystenhaus Scotiabank veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu OceanaGold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,25 CA$ aus.

Kaufempfehlung für Uranium Energy von Canaccord Genuity

Das Analystenhaus Canaccord Genuity veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Uranium Energy. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,50 US$ aus.

Kaufempfehlung für Vizsla Silver von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Vizsla Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,50 US$ aus.

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Unternehmensnews

Caledonia Mining vermeldet Quartalsergebnisse

Caledonia Mining gab vor wenigen Tagen seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2023 bekannt. Die Ergebnisse dieses Quartals sind die ersten, die Caledonias Eigentum an Bilboes widerspiegeln, dessen Erwerb am 6. Januar 2023 abgeschlossen wurde. Die kurzfristigen Maßnahmen in Bezug auf Bilboes sind die Wiederaufnahme des Oxidabbaus und die Erstellung einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie in Bezug auf das größere Sulfidprojekt. Bei der Wiederaufnahme des Oxidabbaus kam es zu technischen Problemen, aber man hofft, dass der Goldabbau aus den oberflächennahen Oxidvorkommen cash-neutral sein wird und dem Unternehmen helfen wird, die betriebliche Integrität von Bilboes bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie aufrechtzuerhalten. Dementsprechend bekräftigt Caledonia seine Produktionsprognose von 75.000-80.000 Unzen für Blanket für das Jahr 2023.

Caledonia Mining mit Managementumgestaltung

Caledonia Mining gab weiterhin bekannt, dass Leigh Wilson von seiner Rolle als Director und Non-Executive Chairman des Unternehmens zurückgetreten ist. Sein Nachfolger als Chairman wird in Kürze bekannt gegeben, wobei John Kelly, Non-Executive Director, in der Zwischenzeit als Interim Chairman fungiert.

Caledonia Mining will 30 Millionen US$ einnehmen

Caledonia Mining vermeldete weiterhin, dass das Unternehmen mit Cantor Fitzgerald & Co eine Verkaufsvereinbarung „At the Market“ oder „ATM“ (zum Marktpreis) abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit Aktien im Wert von bis zu 30.000.000. US$ verkaufen kann.

Calibre Mining meldet hochgradige Bohrresultate

Calibre Mining gab jüngst die Bohrergebnisse des Ressourcenumwandlungs- und -Erweiterungsprogramms innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Minenkomplexes Eastern Borosi im Nordosten von Nicaragua bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 12,9 g/t Au auf 8,5 Metern geschätzter wahrer Breite (ETW), einschließlich 23,30 g/t Au auf 1,6 Metern ETW und 35,50 g/t Au auf 1,24 Metern ETW sowie 10,61 g/t Au über 7,2 Meter ETW, einschließlich 27,47 g/t Au über 2,3 Meter ETW und 7,1 g/t Au auf 5,0 Metern ETW, einschließlich 14,75 g/t Au auf 2,3 Metern.

Weiterhin vermeldete Calibre Mining hochkarätige Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Talavera innerhalb des Limon-Minenkomplexes. Dort stieß man unter anderem auf 15,46 g/t Gold auf 6,7 Metern und 10,58 g/t Gold auf 7,9 Metern.

Discovery Silver gibt Unternehmensupdate heraus

First Tin bestätigt Zinnergebnisse

First Tin: CEO kauft Aktien hinzu

Weiterhin vermeldete First Tin, dass CEO Thomas Bünger am Montag, den 15. Mai 2023, 500.000 Aktien von First Tin zu einem Preis von 9 Euro-Cent pro Aktie erworben hat.

Fury Gold Mines meldet Managementumgestaltung

Fury Gold Mines meldete vor kurzem, dass der unabhängige Director Brian Christie künftig den Vorsitz im Board of Directors übernehmen wird und Jeffrey Mason weiterhin als unabhängiger Director fungieren wird. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Michael Henrichsen, Chief Geological Officer, von seiner Funktion zurückgetreten ist und Fury weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird.

Gama Explorations erhält wichtige Bohrgenehmigung

Gama Explorations berichtete vor kurzem, dass das Unternehmen die Landnutzungsgenehmigung für das Pegmatit-Lithiumprojekt Muskox in der Pegmatit-Provinz Yellowknife in den Northwest Territories erhalten hat. Das Projekt Muskox ist nun vollständig genehmigt und vollständig für sein Explorationsprogramm im Jahr 2023 finanziert.

Gold Royalty vermeldet Quartalszahlen

Gold Royalty gab vor wenigen Tagen die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete dabei Gesamtumsatz und Optionserlöse von 2,0 Millionen US$ für die drei Monate bis zum 31. März 2023, ein Anstieg um 12 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022.

Karora Resources vermeldet Rekordproduktion

Karora Resources gab kürzlich die Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt. Die Produktion von 39.827 Unzen übertraf die Zielvorgaben und stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 45%, was ein Wachstum von 27% bei den verarbeiteten Tonnen und eine Verbesserung des Durchschnittsgehalts um 13% widerspiegelt; die Produktion beendete das Quartal auf dem richtigen Weg, um die Prognose für das Gesamtjahr 2023 von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen.

Karora Resources gründet Lithiumunternehmen

Karora Resources vermeldete weiterhin, dass es eine Vereinbarung mit Kalamazoo Resources Limited getroffen hat, um ein Lithium- und kritische Metallexplorationsunternehmen zu gründen, das Kali Metals Limited heißen soll. Karora und Kalamazoo werden ihre Lithiumexplorationsprojekte in Kali einbringen, mit dem Ziel, ein neues, gemeinsames, aber separat geführtes, auf Lithium fokussiertes und an der ASX notiertes Explorationsunternehmen zu schaffen, das von einem erfahrenen Board- und Managementteam geleitet wird. Die vorgeschlagene Transaktion wird es den Karora-Aktionären ermöglichen, an dem erheblich gesteigerten Aufwärtspotenzial eines größeren, kombinierten, auf Lithium fokussierten Investitionsvehikels zu partizipieren, das seine eigenen Explorations- und Erschließungsaktivitäten finanzieren wird, während sich Karora weiterhin auf den Ausbau seiner Gold- und Nickelproduktionsbasis sowohl bei Beta Hunt als auch bei Higginsville konzentriert.

Li-Metal erhält wichtiges Patent

Li-Metal ein Entwickler von Lithium-Metall- und Lithium-Metall-Anodentechnologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab jüngst bekannt, dass ihm sein erstes Patent erteilt wurde. Das Patent CA3179470 wurde vom kanadischen Amt für geistiges Eigentum (CIPO) erteilt und stärkt die Position von Li-Metal im Bereich des geistigen Eigentums und die technologische Führung in der Produktion von Lithiummetall. Das CIPO gewährte alle 20 Ansprüche, die Li-Metal in seiner Patentanmeldung in Bezug auf die Produktion von raffiniertem Lithiummetall aus einem chemischen Lithium-Rohstoff unter Verwendung eines Elektrogewinnungsapparates geltend machte. Lithium-Metall ist ein strategisches Ausgangsmaterial für Batterieentwickler und Automobil-OEMs auf dem Markt der nächsten Generation von Batterien. Die kontinuierliche Entwicklung und Erweiterung des IP-Portfolios von Li-Metal ist ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Li-Metal hat 32 weitere Patentanmeldungen eingereicht.

Millennial Potash gewinnt Mining-Legende als Berater

Millennial Potash vermeldete jüngst, dass Paul Matysek als leitender strategischer Berater zu Millennial Potash Corp. gestoßen ist. Matysek verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Projektentwicklung. Seine Rolle wird die Beteiligung an allen Aspekten des Kaliprojekts Banio umfassen, einschließlich technischer, finanzieller und Marketingaktivitäten.

Osisko Gold Royalties vermeldet sehr gute Quartalsergebnisse und eine Dividendenerhöhung

Osisko Gold Royalties gab vor kurzem seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt. Während dieses Zeitraums wurden 23.111 GEOs verdient, ein Anstieg von 27% gegenüber dem ersten Quartal 2022. Die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams betrugen 59,6 Millionen CA$, die Cash-Marge lag bei 55,5 Millionen CA$ oder 93%. Der Nettogewinn konnte auf 20,8 Millionen CA$ oder 0,11 CA$ pro Aktie taxiert werden. Aufgrund der starken Zahlen beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,060 CA$ pro Stammaktie (Erhöhung um 9,1 %), zahlbar am 14. Juli 2023 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2023 eingetragenen Aktionäre.

US Critical Metals erhält wichtige Bohrgenehmigung

US Critical Metals vermeldete vor wenigen Tagen, dass das Bureau of Land Management die Absichtserklärung für das Phase-1-Bohrprogramm auf dem Clayton Ridge Lithium Grundstück genehmigt hat. Das Projekt befindet sich im Esmeralda County, Nevada, und erstreckt sich über insgesamt etwa 3.600 Acres in der Region Clayton Valley, der einzigen Lithium-produzierenden Region in den USA. Das Unternehmen trifft derzeit operative Vorkehrungen für den Beginn der Bohrungen auf Clayton Ridge und wird in Kürze weitere Einzelheiten bekannt geben.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

