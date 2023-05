Nvidia im KI-Rausch: Zündet der Chipgigant heute die 219-Milliarden-Mega-Rallye?

Der Chipgigant erwartet im laufen Quartal einen Umsatz von etwa elf Milliarden US-Dollar, plus oder minus zwei Prozent. Das sind knapp 50 Prozent mehr als von der Wall Street geschätzt.

Nvidia meldete am Mittwoch die Ergebnisse des ersten Quartals. Der Gesamtumsatz fiel um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden US-Dollar. Der Markt hatte jedoch nur mit 6,52 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Nettogewinn betrug 2,04 Milliarden US-Dollar.

Vor der nachbörslichen Hausse sind die Aktien im bisherigen Jahresverlauf um 109 Prozent gestiegen. Vor allem der Optimismus aufgrund der führen Position auf dem Markt für KI-Chips gibt der Aktie Rückenwind. Nvidia-CEO Jensen Huang sagte, dass das Unternehmen eine "steigende Nachfrage" nach seinen Produkten für Rechenzentren verzeichnete. Vor allem große Tech-Unternehmen, die Nvidia-Chips zum Trainieren und Bereitstellen von generativen KI-Anwendungen wie ChatGPT von OpenAI verwenden, treiben die Nachfrage an.

Nvidia-Aktien zündeten nachbörslich den Kursturbo und haussierten um bis zu 29 Prozent. Damit steht der Chipentwickler möglicherweise kurz vor einem Tagesrekord für ein US-Unternehmen, wie Bloomberg berichtet. Sollte diese Hausse im Donnerstagshandel anhalten, würde der Wert des Unternehmens um 219 Milliarden US-Dollar auf ein Allzeithoch von 974 Milliarden US-Dollar steigen.

Das würde Apples Rallye vom 10. November 2022 und Amazons Rallye von 4. Februar 2022 übertreffen. An diesen Tagen legte die Marktkapitalisierung der beiden Unternehmen um jeweils rund 191 Milliarden US-Dollar zu. Trotz der Mega-Rallye in diesem Jahr ist Nvidia bisher noch nicht in den eine Billion-Dollar-Club aufgestiegen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nvidia nach dem "außerordentlich starken Quartalsbericht" von 275 auf 500 US-Dollar angehoben. Das US-Analysehaus Bernstein zieht nach und hebt das Kursziel von 300 auf 475 US-Dollar an. Wer als Anleger auf KI setzen wolle, sei – auch wenn die Aktie auf den ersten Blick teuer erscheine – mit Nvidia wohl doch ganz gut dran, so Berstein-Analyst Stacy Rasgon.

Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion