Berlin (ots) -



- Nach leichten Rückgängen 2022 für 2023 Wachstum von 1,2 Prozent erwartet

- Seit 2019 sehr volatile Entwicklung im Werbemarkt

- Drohende Werbeverbote gefährden die Medien- und Meinungsvielfalt



Für das laufende Jahr 2023 erwartet der VAUNET - Verband Privater Medien für die

Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland insgesamt ein

moderates Umsatzwachstum von ca. 1,2 Prozent auf 6,21 Milliarden Euro. Im

zurückliegenden Jahr 2022 entwickelten sich die Werbeumsätze in den Segmenten

Bewegtbild- und Audiowerbung insgesamt mit -2,3 Prozent auf 6,13 Milliarden Euro

leicht rückläufig.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dabei zeigen sich in den einzelnen Gattungen unterschiedliche Entwicklungen:Während der VAUNET 2023 für die Radiowerbung ein Umsatzplus von ca. 2 Prozentauf 730 Millionen Euro prognostiziert, wird für das Segment Fernsehwerbung einUmsatzrückgang von -3,7 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro erwartet. Damit setzendie beiden größten Bereiche die Entwicklung vom Vorjahr fort - Fernsehwerbungverzeichnete dort einen Umsatzrückgang von -7,4 Prozent, während Radiowerbung um1,3 Prozent zulegte. Ein Jahr zuvor ergab sich noch ein konträres Bild:Fernsehwerbung konnte sich 2021 von dem krisenbedingten Umsatzrückgang im erstenCorona-Jahr erholen, während die Radiowerbung sich rückläufig entwickelte. ImVergleich zum Zeitraum von 2019 liegen beide Einzelsegmente 2023 voraussichtlichweiterhin unter dem Vorkrisen-Niveau. Lediglich die Streaming-Anbieterentwickelten sich seitdem mit ihren Umsätzen durchweg positiv mit zweistelligenWachstumsraten. Sie werden voraussichtlich auf diesem Niveau weiterwachsen.Diese Zahlen zum Werbemarkt veröffentlichte der VAUNET heute in seinerjährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der Audio- und audiovisuellenWerbesegmente 2023, welche im Zuge der Jahresversammlung "Plenum der Werbung"des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde.Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Entwicklung derWerbeumsätze bleibt volatil und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen externerKrisenfaktoren gehen an den Medienunternehmen nicht spurlos vorbei. Umsowichtiger ist es, tiefgreifende und unverhältnismäßige Eingriffe in unsereFinanzierungsgrundlagen zu verhindern. Der aktuelle Vorstoß desErnährungsministers zu einem Werbeverbot für Lebensmittel verdeutlicht drastischdie Gefahr der Entkopplung politischen Handelns von den Folgen für die privatenMedien. Es ständen verheerende Konsequenzen im Raum, wenn ohne Evidenz undInteressenabwägung weitreichende Werbeverbote umgesetzt würden."Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die Werbung ist der Garant und