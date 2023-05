Grüner Wasserstoff Bis 2030 entsteht ein Milliardenmarkt. Europa kann führende Rolle einnehmen (FOTO)

München (ots) -



- Global schafft der Ausbau von grünem Wasserstoff eine Wertschöpfung von rund

500 Milliarden Euro bis 2030

- Europa hat das Potenzial, sich 40 Prozent dieses Volumens zu sichern

- Marktteilnehmer müssen ihre Rollen noch klar definieren



Mai 2023: Grüner Wasserstoff gilt für viele Unternehmen als Schlüsselelement, um

klimaneutral zu wirtschaften. Der mit erneuerbaren Energiequellen hergestellte

Rohstoff kann in allen Sektoren mit hohem CO2-Ausstoß verwendet werden, wie

Chemie, Stahl oder zur Produktion synthetischer Kraftstoffe für Luft- oder

Schifffahrt. Nach Einschätzung von Roland Berger steigt die Produktion von

grünem Wasserstoff in den nächsten Jahren stark an. In dieser Hochlaufphase des

Marktes entsteht bis 2030 eine Wertschöpfung von rund 500 Milliarden Euro auf

globaler Ebene. Dies sind Erkenntnisse aus der aktuellen Studie "How to capture

value in the emerging hydrogen market".