American School of Bombay implementiert einen mutigen und innovativen Bildungsplan, um Studenten eine bevorzugte Zukunft zu schaffen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - In diesem Jahr des G20 Gipfels ist die

American School of Bombay (ASB) (https://www.asbindia.org/) mit zwei Campus in

Mumbai bereit, ihren Beitrag zu leisten, junge Köpfe zu befähigen, ihre Träume

zu verfolgen und das Leben anderer in Indien und weltweit zu verbessern.



ASB ist eine kleine Schule, die über ihre Gewichtsklasse hinausgeht und seit

Jahren führend in Sachen Innovation bei internationalen Schulen ist. Ihr Ruf als

warme und annehmende Gemeinschaft ist bekannt dafür, ein Ort zu sein, an dem der

Begriff "Freund" allgegenwärtig ist. Dr. Paul Richards schließt sein erstes Jahr

bei ASB als Schulleiter ab und setzt die Tradition einer transformativen Führung

fort. Nach Beginn seiner Karriere in Boston und daraufhin in London,

Saudi-Arabien und Dubai, führte Dr. Paul sagt, dass er an keiner anderen Stelle

sein möchte als an der American School of Bombay (https://www.asbindia.org/) .