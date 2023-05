Hyundai Mobis entwickelt bahnbrechende Scheinwerfer, die Unfälle bei Nacht verhindern

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Zeigt Fahrern Echtzeitinformationen auf der Straße an und leitet Fußgänger mit

einem virtuellen Zebrastreifen zum sicheren Überqueren von Straßen.

- Das System integriert sich mit dem Kamerasensor und der GPS-Navigation, um

verschiedene Informationen anzuzeigen und Fahrern zu helfen, bei Nacht sicher

zu fahren.

- HD Lighting System wurde unter Berücksichtigung der Kommunikation zwischen

Fahrer und Fußgängern entwickelt... Hyundai Mobis hat sich einen

Wettbewerbsvorteil verschafft, indem es sich auf die Technologie der Autos der

Zukunft spezialisiert hat.



Hyundai Mobis (KRX 012330) ist es gelungen, Scheinwerfer der nächsten Generation

zu entwickeln, die Verkehrszeichen auf der Straße voraus in Echtzeit anzeigen.

Es wird erwartet, dass diese Technologie die neueste Innovation sein wird, die

die Zahl der nächtlichen Autounfälle für Fahrer und Fußgänger erheblich

reduziert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

HD Lighting System, entwickelt von Hyundai Mobis, ist eine Technologie, dieStraßenschilder in Text oder Form visualisiert und auf die Straßenoberflächeprojiziert. Beispielsweise zeigt die Lampe den Autofahrern mit entsprechendenSymbolen an, dass vor ihnen eine Baustelle liegt, und projiziert gleichzeitigmit Lampen das Zeichen für einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn, um Fußgängerndas sichere Überqueren der Straße zu erleichtern.Während es praktische Sicherheitstechnologien gibt, die Nutzer überFahrinformationen informieren, wie GPS-Navigation und Head-up-Display (HUD),gilt das HD Lighting System als eine Technologie, die nicht nur Fahrer, sondernauch Kommunikationsfunktionen mit Fußgängern berücksichtigt.HD Lighting System besteht aus HD micro LEDs, die als Lichtquellen dienen, undeinem digitalen Mikrospiegelgerät (DMD), einer Sammlung winziger Spiegel, diezusammen als Reflektor fungieren. Die Schlüsseltechnologien, die dabei eineRolle spielen, sind die Technologie, die MDM sorgfältig steuert, und dieSoftwarelogik, die dafür sorgt, dass dies funktioniert. Die vom Frontsensor(Kamera) und der GPS-Navigation gewonnenen Informationen können ebenfallsintegriert werden, um den Fahrer mit den notwendigen Informationen zu versorgen.Das HD Lighting System verfügt über etwa 25.000 Miro-LEDs mit einer Breite von0,04 mm, also dünner als ein menschliches Haar. Das sind 250-mal so viele LEDswie in den LED-Scheinwerfern (80-120 LEDs), die derzeit in Massenproduktionhergestellt werden. Dadurch kann die Lampe das Licht sensibler steuern, da sieüber eine viel höhere Anzahl von LEDs verfügt. Dadurch kann die Lampe Objekteund Fußgänger viel genauer orten.DMD ist ein hochpräzises Steuergerät, das Licht mit mikroskopisch kleinen