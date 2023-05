Roubini: Markt vor gigantischem Crash – US-Schuldeneinigung in letzter Stunde?

Nouriel Roubini, CEO von Roubini Macro Associates, der an der Wall Street den Spitznamen "Dr. Doom" trägt, sagte am Mittwoch gegenüber Bloomberg TV, dass die Verhandlungsführer, die den Deal bis zum letzten Moment hinauszögern, die Stabilität der Finanzmärkte gefährden.

"Es könnte sein, dass die letzte Stunde schlägt, bevor es eine Einigung gibt", so Roubini am Rande des Qatar Economic Forum in Doha. "Oder es ist möglich, dass sie keine Einigung erzielen. Wenn das nicht passiert, dann wird der Markt zusammenbrechen. Das könnte eine Einigung in den [folgenden] Tagen erzwingen."