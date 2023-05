sonnen fährt Produktion von intelligenten Heimspeichern im Allgäu weiter hoch

Wildpoldsried (ots) - Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach innovativen

Heimspeichern "Made in Germany" erweitert sonnen die Fertigung an seinem

Hauptsitz in Wildpoldsried. Die intelligenten sonnenBatterien sind aber nicht

nur Speicher für den eigenen Solarstrom, sondern lassen sich auch zu virtuellen

Kraftwerken vernetzen. Der Ausbau dieser Schlüsseltechnologie sichert wichtige

Technologiekompetenzen am deutschen Industriestandort.



Mit der Ausweitung der Fertigung kann sonnen seine bisherige Produktionsleistung

verdoppeln. Damit erreicht das Unternehmen deutlich früher als ursprünglich

geplant die nächste Ausbaustufe seiner Produktionskapazität von 120.000

Speichersystemen pro Jahr an seinem Hauptsitz in Wildpoldsried.