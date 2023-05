Heil will mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren deutlich ausbauen. Wenn das Arbeitszeitvolumen bei Frauen um zehn Prozent steigen würde, seien das etwa "500.000 qualifizierten Arbeits- und Fachkräften, die wir schon in Deutschland haben", sagte er der "Augsburger Allgemeinen"."Die Potenziale im Inland liegen auf der Hand." Viele Frauen seien ungewollt in Teilzeit, das sei eine "Frage von Kinderbetreuung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie". Auch sei die Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen nicht zu unterschätzen, so der Arbeitsminister."Leider gibt es einige Unternehmen, die bis heute gut qualifizierte 60-Jährige, die gesund sind, zum alten Eisen packen." Dennoch schätzten immer mehr Firmen "das Potenzial von erfahrenen Beschäftigten und die Erwerbsbeteiligung Älterer steigt an", sagte der SPD-Politiker.