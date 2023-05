Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin/Wuppertal (ots) - In Deutschland verursacht der Gebäudesektor mehr alsein Drittel der jährlichen Treibhausgas-Emissionen. Um dieses enormeEinsparpotenzial zu nutzen, muss die Transformation des Sektors deutlichbeschleunigt werden - einerseits, um den Energieverbrauch und dieTreibhausgas-Emissionen zu reduzieren und andererseits, um Materialkreisläufe zuschließen. Hier kann der Finanzsektor einen großen Beitrag leisten, wie dasaktuelle CEWI-Impulspapier (https://cewi-projekt.de/wp-content/uploads/2023/05/CEWI_Mit-Circular-Economy-wertstabile-Immobilien-schaffen.pdf) bestätigt. DasPapier verdeutlicht, dass Banken und Finanzinstitute eine deutliche Hebelwirkungerzeugen können, wenn sie beim Finanzieren von Immobilien wirksame Kriterien derCircular Economy anwenden. Gleichzeitig können sie so wertstabile Immobilienschaffen und langfristige Risiken minimieren, die zu wertinstabilen Immobilienund gestrandeten Vermögenswerten führen können.Wie Banken und Finanzinstitute einen zirkulären Gebäudebereich vorantreibenkönnen, zeigt das CEWI-Impulspapier "Mit Circular Economy nachhaltig wertstabileImmobilien schaffen", das gemeinsam mi (https://cewi-projekt.de/wp-content/uploads/2023/05/CEWI_Mit-Circular-Economy-wertstabile-Immobilien-schaffen.pdf) tUnternehmen aus dem Gebäude- und Finanzsektor entstanden ist. CEWI ist einVerbundvorhaben von WWF Deutschland, Stiftung KlimaWirtschaft und des WuppertalInstituts. Anhand der acht Circular-Economy-Kriterien, die für die EU-Taxonomieentwickelt wurden, zeigt das Papier, wie deutsche Banken zirkuläre Bedingungenfrühzeitig in ihre Kreditvergabe bei Immobilien integrieren können."Banken und Finanzinstitute profitieren ganz konkret davon, wenn sie zirkuläreKriterien beim Finanzieren von Gebäudesanierung oder auch Neubau anwenden", sagtSilke Küstner, Expertin für Circular Economy und Gebäude beim WWF Deutschland."Betrachten wir den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes, dann spart einezirkuläre Bauweise, je nach Größe und Gebäudetyp, bis zu 32 Prozent derGesamtkosten. Außerdem werden kreislaufgerechte und schadstoffarme Gebäude zuwertstabileren Immobilien und damit zu geringeren Risiken für Banken undKreditgebern, nicht zuletzt angesichts der zunehmenden Klima- undBiodiversitätskrise."Für die EU-Taxonomie hat die Expert:innenkommission der EU-Kommission achtCircular-Economy-Kriterien definiert: sechs Kriterien für Neubau, zweizusätzliche Kriterien für Sanierung und Renovierung. "DieCircular-Economy-Kriterien der Expert:innenkommission sind einrichtungsweisender Standard dafür, wohin sich der Gebäudebau entwickeln muss",sagt Marina Fecke, Researcherin im Forschungsbereich Stoffkreisläufe am