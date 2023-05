Chemie-Industrie "Das Zeitfenster zum Handeln wird kleiner" (FOTO)

Hamm/Ludwigshafen (ots) - Mitte Mai trafen sich Vertreter der Chemieverbände

Rheinland-Pfalz mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen (SPD) bei TMD

Friction in Hamm. Im Fokus der Gespräche standen der Strukturwandel der Branche

und darum, wie die deutschen Industriestandorte erhalten werden können.



"Qualität Made in Germany" konnte Martin Diedenhofen während eines Werksbesuches

in den Händen halten. Die Bremsklötze des Herstellers TMD Friction sind weltweit

gefragt. Viele Nutzfahrzeughersteller greifen auf Produkte aus Hamm zurück. Doch

der interne Wettbewerb ist groß und die mögliche Verlagerung der Produktion an

andere "Low Cost"-Standorte ist gegenwärtig. Und diese Liste ist lang.