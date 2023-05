Weltwirtschaft Erhalt des Wohlstands nur mit höherer Produktivität

Düsseldorf (ots) - Das Nettovermögen der Welt ist so hoch wie nie zuvor: Die

Summe der Vermögenswerte aus Immobilien, Landbesitz, Infrastruktur, Maschinen

und geistigem Eigentum lag Ende 2022 bei 630 Bio. US-Dollar. Damit hat sich das

Nettovermögen in den vergangenen zwei Jahrzehnten nahezu vervierfacht.

Allerdings: Ein grosser Teil dieses Zuwachses, 160 Bio. US-Dollar, existiert

wegen der Inflation der Vermögenspreise nur auf dem Papier - während das

Wirtschaftswachstum schwach blieb, die Ungleichheit zunahm und jeder investierte

US-Dollar 1,90 US-Dollar Schulden erzeugte. Dies geht aus der neuen Studie "The

future of wealth and growth hangs in the balance " des McKinsey Global Institute

(MGI) hervor. Für die Analyse hat das MGI die Weltwirtschaft mit Hilfe von

Bilanzierungsmethoden, wie sie aus der Unternehmenswelt bekannt sind,

analysiert, anstatt wie üblich anhand des BIP.



Vier Szenarien möglich - nur eines positiv