- Trading-Apps fördern Aktienkultur

- Auch die junge Generation schätzt Beratung

- Nachhaltigkeit bei Geldanlage bei vielen noch nicht angekommen



Da staunte nicht nur die Finanzbranche: Schon vor, aber vor allem während der

Corona-Pandemie hatten junge Anleger vermehrt Trading-Apps für sich entdeckt und

waren Vorreiter, was die Geldanlage und den Umgang mit Aktien und

Kryptowährungen angeht. Von "Zocker-Mentalität" war allenthalben die Rede. Das

Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) wollte wissen,

ob die Jungen mit Geld "spielen" oder ob substanzielle Trends erkennbar sind.





Ein nach Altersklassen differenzierter Blick auf den aktuellen Geldanlage-Index( DIVAX-GA (https://diva.de/forschung) ) gibt Aufschlüsse: Mit 47,9 Indexpunktenist die Haltung der 18- bis 29-Jährigen zu aktienbasierten Geldanlagensignifikant positiver als die der 50- bis 64-Jährigen (19,4 Punkte). Dasselbegilt auch für den tatsächlichen Besitz von Aktien: Auch der Anteil der Besitzeraktienbasierter Anlagen liegt in der jungen Generation mit 45,1 Prozent knappzehn Punkte vor dem ihrer Elterngeneration (35,3 Prozent) - wenngleich nach derAnzahl der Depots und sicher nicht nach ihrer Höhe.Trading-Apps fördern AktienkulturFür Michael Heuser, den Wissenschaftlichen Direktor des DIVA (https://diva.de) ,sind die Ergebnisse folgerichtig und aufschlussreich: "Jüngere Anleger habeneinen ganz anderen Zeithorizont als die Älteren, können deshalb höhere Risikeneingehen und Rücksetzer an der Börse einfach aussitzen. Sie haben ihrBerufsleben vor sich und oft noch keine Kinder, die nun mal Geld kosten. Aberdas war auch bei deren Eltern so. Es muss also weitere Gründe geben. Wirbeobachten, dass auch Trading-Apps eine gewichtige Rolle für den Wandel spielen.Keiner muss mehr in der Sparkassenfiliale ein Depot eröffnen. Die Appsbeseitigen Barrieren, sparen Zeit und machen "Börse" einfach und kostengünstig.Beschleunigt wird das Ganze noch durch die sozialen Netzwerke, in denenInfluencer Tipps und - wenn auch oftmals nur vermeintlich richtige -Börsenweisheiten verbreiten," so Heuser.Da stellt sich naturgemäß die Frage, ob die Jungen, wenn sie in SekundenschnelleEinzelwerte oder Bitcoins kaufen und verkaufen, immer wissen, was sie tun. "Ganzsicher nicht", meint Dr. Helge Lach, Vorsitzender des Bundesverbands DeutscherVermögensberater (BDV), eines der Trägerverbände des DIVA. "Wir sehen diesenTrend dennoch sehr positiv. Die jungen Menschen haben noch keine größerenfinanziellen Verpflichtungen und nutzen deshalb ihre Freiheit, um Dingeauszuprobieren. Wie immer wird es dabei Gewinner und Verlierer geben. So lernen