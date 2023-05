Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Branchen-Ranking verteidigte der Öffentliche Dienst seine Spitzenposition inder Gunst der Schüler und Schülerinnen. 36,2% der Teilnehmenden nannten diesenals die Branche, in der sie bevorzugt arbeiten möchten. Allerdings ist nach denJahren der Pandemie eine leicht rückläufige Attraktivität für öffentlicheArbeitgeber erkennbar. So lag deren Beliebtheitswert vor zwei Jahren noch bei43,8%, also 7,6% über dem aktuellen Wert. Von diesen Verlusten profitiert vorallem der Handel, der seine Beliebtheitswerte im Vergleich zu 2021 um satte 9%deutlich steigerte. Auf Platz 3 landete die Automobilbranche (22,9%), die beiden Jungs auf Position 1 landete, während die Mädchen öffentliche Arbeitgeberauf ihre Spitzenposition setzten. "Wir sehen in unseren Ergebnissen, dass dieAttraktivität von Organisationen und Institutionen der öffentlichen Hand leichtnachlässt. Während der Corona-Zeit standen vor allem Attraktivitätswerte wieJobsicherheit und Sinnstiftung hoch im Kurs. In der Post-Corona-Zeit tretenderartige Kriterien nun wieder etwas in den Hintergrund, so dassprivatwirtschaftliche Arbeitgeber, die mehr für gute Bezahlung und steilereKarrierepfade stehen, wieder deutlich anziehender wirken", so Robindro Ullah,Geschäftsführer von Trendence zu den Ergebnissen.Zu dieser Einschätzung passt: Als wichtigsten Faktor für ihre Arbeitgeberwahl