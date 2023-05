Düsseldorf (ots) -



- Ericsson wurde im Frost Radar(TM) 5G Network Infrastructure Market 2023 Report

zum dritten Mal in Folge als Marktführer eingestuft.

- Das zeigt, dass sich die Investitionen in die Technologieführerschaft

weiterhin auszahlen



Ericsson (NASDAQ: ERIC) wurde das dritte Jahr in Folge im Marktbericht der

Unternehmensberatung Frost & Sullivan als Spitzenreiter ausgezeichnet. Der Frost

Radar(TM) 5G Network Infrastructure Market 2023 Report bewertet aus neutraler

Perspektive, welchen Einfluss Anbieter im 5G-Markt auf die Branche haben.

Ericsson überzeugte dabei erneut durch Wachstum und Innovationskraft. Die

wiederholte Auszeichnung als Marktführer zeigt, dass sich die verstärkten

Bemühungen des Unternehmens auszahlen, zum Nutzen der Kundinnen und Kunden in

die 5G-Technologieführerschaft zu investieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Neben der Beibehaltung seines Spitzenplatzes hat Ericsson auch Anerkennung fürdie Entwicklung energieeffizienter 5G-RAN-Lösungen (Radio Access Network;Funkzugangsnetz) erhalten, die den Bedürfnissen der Kundinnen und Kundenentsprechen.Die Einstufung auf dem ersten Platz im Frost Radar(TM) Bericht seit 2021unterstreicht die Fähigkeit von Ericsson, seine Innovationen und sein Wachstumin diesem Bereich zu skalieren, so der jährliche Bericht derUnternehmensberatung Frost & Sullivan. Der Bericht bestätigt auch dieFührungsposition von Ericsson auf dem Markt für 5G-Netzinfrastrukturen, dieFunkzugangsnetze, Transportnetze und Kernnetze umfassen.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks bei Ericsson,sagt: "Es ist erfreulich, dass unsere anhaltenden Bemühungen zur Steigerung derEnergieeffizienz der 5G-Lösungen im aktuellen Frost Radar Bericht anerkanntwerden. Wir werden weiterhin in die Technologieführerschaft investieren, die aufInnovation, Offenheit und das Wachstum der Geschäfte unserer Kunden ausgerichtetist."Troy Morley, Industry Principal bei Frost & Sullivan's Information &Communication Technology Group, über das Spitzenergebnis: "Ericsson hat dieFähigkeit bewiesen, seine Innovationen mit 2G, 3G, 4G und nun 5G global zuskalieren. Das Unternehmen investiert erhebliche Summen in Forschung undEntwicklung, was in einem Markt, in dem sich die Technologie ständigweiterentwickelt, unerlässlich ist."Ericsson betreibt derzeit 145 aktive 5G-Netze in 63 Ländern, was die höchsteZahl ist, die Frost & Sullivan je öffentlich gemeldet wurde."Als Marktführer im 4G-Infrastrukturmarkt betritt Ericsson den 5G-Markt miteiner großen Kundenbasis", so Morley. "Das Unternehmen hat hervorragende Arbeit