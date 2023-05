Eine Revolution in der betrieblichen Weiterbildung für den Mittelstand

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW gibt in Zusammenarbeitmit Microsoft Deutschland den Start des Business Campus Digital (BCD) bekannt.Die innovative digitale Bildungsplattform wurde im Rahmen des ZukunftstagesMittelstand ins Leben gerufen und zielt darauf ab, den Mittelstand bei derdigitalen Transformation zu unterstützen. Microsoft Deutschland engagiert sichals Launchpartner. Der BCD ist speziell für kleine und mittlere Unternehmen(KMU), deren Mitarbeiter und Menschen, die sich persönlich weiterbilden möchten,entwickelt worden, um die Digitalisierung der betrieblichen Weiterbildung zurevolutionieren, die Attraktivität von KMU als Arbeitgeber zu steigern und denFachkräftemangel zu bekämpfen. Ein zentrales Angebot zum Start des BCD ist einvon Microsoft entwickelter Basiskurs zu Open AI und KI im Mittelstand sowieHybrid Work Manager. Das Training "OPEN AI/KI für den Mittelstand" von Microsoftbietet wertvolle Module, die einen niederschwelligen Einstieg in das Themakünstliche Intelligenz ermöglichen. Der Hybrid Work Manager ist künftig derExperte in Ihrem Unternehmen für alle Themen und Fragen rund um dieortsunabhängige Arbeit und den Faktor Arbeitgeberattraktivität, der daraus fürSie resultiert."Der Business Campus Digital ist die ideale Plattform für den Mittelstand, dieauf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der digitalen Transformationeingeht", sagt Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand.BVMW. Aus Jergers Sicht bedient der digitale Business Campus die drei aktuellwichtigsten Megatrends: die Digitalisierung, den Fachkräftemangel und daslebenslange Lernen.Der digitale Business Campus bietet Unternehmen eine breite Palette vonLösungen, die darauf ausgerichtet sind, Mitarbeitende zu qualifizieren und zuschulen, die Mitarbeiterverwaltung zu vereinfachen, den Austausch mit anderenUnternehmen zu fördern und Expansionschancen zu nutzen. So unterstützt der BCDdie mittelständischen Unternehmen ihr innerbetriebliches Informations- undWissensmanagement zu digitalisieren. Zeit- und ortsunabhängig haben dieMitarbeiter die Möglichkeit, unternehmensinterne Informationen über dasSmartphone abzurufen. In der nächsten Stufe wird der BCD auch Veranstaltungenorganisieren.Oliver Gürtler, Leiter Mittelstandskunden und Mitglied der Geschäftsleitung,Microsoft Deutschland, betont die Wichtigkeit der Demokratisierung vonTechnologie, des Kulturwandels und der digitalen Denkweise sowie der Bildung vonPartnerschaften und Ökosystemen für den Erfolg in der digitalen Transformation: