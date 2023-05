Innovativ und ausgezeichnet Kneipp erhält Red Dot Design Award 2023 für nachhaltiges Packaging-Konzept (FOTO)

Würzburg (ots) -



- Kneipp bringt innovative Verpackung für die Gesichtscremes der

Mandelblüten-Serie und für Fußbutter auf den Markt

- Das nachhaltige Design setzt auf Recyclingrohstoffe und wird mit dem Red Dot

Award 2023 ausgezeichnet

- Kneipp-CEO Alexander C. Schmidt: "Wir wollen die Transformation im System

voranbringen."



Kneipp, einer der führenden Hersteller von Bade- und Körperpflegeprodukten,

bereitet den Weg für innovative und nachhaltige Kosmetikverpackungen - und

bekommt dafür den Red Dot Design Award 2023. Das ausgezeichnete

Verpackungskonzept der Mandelblüten Tages- und Nachtcreme sowie der Fußbutter

stellt natürliche Rohstoffe, Rezyklate und biobasierte Plastikalternativen in

den Fokus. Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung verantwortungsvoller

Verpackungen und damit Teil der Kneipp Nachhaltigkeitsstrategie.