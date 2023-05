Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag in einem richtungslosen Handel bis zum Mittag leicht nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 133,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

An den Märkten wurde aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass der Schuldenstreit in den USA jetzt auch die Ratingagenturen auf den Plan ruft. Fitch, einer der drei großen Bonitätsprüfer, nimmt die Top-Bewertung der Vereinigten Staaten unter verschärfte Beobachtung und droht damit mit einer Herabstufung. Die Auswirkungen an den Anleihemärkten halten sich bisher zwar in Grenzen. In den USA sind jedoch die Risikoaufschläge für Anleihen, die zeitnah fällig werden, kräftig gestiegen.