B2B-Saugroboter Nexaro NR 1500 mit German Innovation Award ausgezeichnet (FOTO)

Wuppertal (ots) - Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, großer Margen-

und Kostendruck, der Makel von vermeintlich unattraktiven Berufsbildern und

zahlreiche weitere Probleme belasten die Unternehmen der

Gebäudereinigungsbranche. Als Folge gewinnen autonome und semi-autonome

Reinigungsmaschinen sowie die konsequente Digitalisierung der Arbeitsprozesse

immer weiter an Relevanz. Nun prämiert die Jury des German Innovation Awards den

autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 mit einer "Special Mention" in der

Kategorie "Excellence in Business to Business - Machines & Engineering".



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem German Innovation Award -

nicht zuletzt, weil dies eine tolle Bestätigung unseres Weges ist und einmal

mehr das Potenzial unserer Cobotic-Systemlösung zeigt, die Reinigungsbranche

nachhaltig zu verändern", sagt Dr. Henning Hayn, General Manager des

Technologie-Start-Ups Nexaro.