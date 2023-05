Der neue Mido Ocean Star Decompression Worldtimer / Eine Erfolgsgeschichte geht weiter (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Details zur Uhr

Eschborn (ots) - Sie ist wirklich unverkennbar. Die Uhr mit der bunten

Dekompressionsskala auf dem Zifferblatt. Unter Sammlern ist der historische

Vorgänger aus den 1960er-Jahren, damals unter dem Namen Ocean Star Skin Diver,

sehr gefragt.





Mit dem neuen Mido Ocean Star Decompression Worldtimer honoriert das SchweizerUhrenunternehmen den besonderen Zeitmesser seiner Historie und bereichert ihnzusätzlich mit einer zweiten Zeitzone. Auf dem blauen Aluminiumring derDrehlünette sind die wichtigsten Städte der Welt in Silber aufgeführt. Ein roterPfeil präsentiert die Reisezeit, die flachen, diamantgeschliffenen Zeiger dieStunden der "Home Time" sowie die Minuten und Sekunden. Die ungewöhnlichenbunten Kreise auf dem Zifferblatt zeigen die Dekompressionszeiten beim Tauchenan.Darüber hinaus überzeugt die Automatikuhr mit Qualität in allen Details: ImInnern des polierten Edelstahlgehäuses mit einem Gehäusedurchmesser von 40,5 mmsorgt ein hochwertiges Automatikwerk mit einer Nivachron(TM)-Spiralfeder fürbesondere Präzision. Es bietet zudem eine großzügige Gangreserve von bis zu 80Stunden, sodass man die Uhr auch einmal drei Tage weglegen kann, ohne sieaufziehen zu müssen. Das außergewöhnliche Zifferblatt wird durch einBox-Saphirglas geschützt, das an die früheren Plexigläser erinnert. EinDatumsfenster bei 3 Uhr zeigt den Tag des Monats an. Für perfekte Sichtbarkeitim Dunkeln sind der Stunden- und Minutenzeiger, der Zeiger für die zweiteZeitzone sowie die Indexe mit ungefärbtem Super-LumiNova® belegt. Die Krone undder mit einem eingravierten Seestern verzierte Gehäuseboden sind verschraubt -für eine sichere Wasserdichtigkeit des GMT-Zeitmessers bis zu einem Druck von 20bar (200 m).Zwei verschiedene Bänder sorgen für Abwechslung und zwei unterschiedliche Looks:ein strukturiertes Kautschukuhrenband, dessen Struktur an die in den1960er-Jahren beliebte Textur erinnert, sowie ein Milanaise-Armband auspoliertem Edelstahl. Die Uhrenbänder lassen sich im Handumdrehen auswechseln.Mido bietet die Uhr im Neo-Vintage-Look in zwei Farbvarianten an: in Blau mitder Dekompressionsskala in Gelb, Grünen, Rosa und Blau und blauem Kautschukbandsowie in Schwarz mit der Skala der Dekompressionszeiten in einem Farbverlauf vonGelb zu Orange und schwarzem Kautschukarmband. Der Mido Ocean Star DecompressionWorldtimer ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.360,00 Euroinklusive Mehrwertsteuer erhältlich im Fachhandel oder im Mido Onlineshop unterhttps://www.midowatches.com/de/ .https://www.midowatches.com/de/https://www.instagram.com/midowatches/https://www.facebook.com/MidoSwissWatcheshttps://www.youtube.com/user/TheMidoTVPressekontakt:Rosalie ZimpelmannPublic Relations MidoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornTelefon: 06196 88777 - 1607mailto:Rosalie.Zimpelmann@swatchgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162911/5517361OTS: MIDO