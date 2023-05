Bitpanda schließt Partnerschaft mit Coinbase - die zwei Branchenführer treiben so die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter voran

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) -- Bitpanda Technology Solutions wird Coinbase Exchange als einen der wichtigstenLiquiditätsanbieter in sein Netzwerk aufnehmen, um eine umfassendeUnterstützung durch die marktführende Liquiditäts- und die Verwahrungslösungvon Coinbase Prime sicherzustellen.- Die Partnerschaft wird es den institutionellen Broker-Kunden von Coinbaseaußerhalb der Vereinigten Staaten ermöglichen, dieInvesting-as-a-Service-Plattform von Bitpanda als Whitelabel zu nutzen, umihren institutionellen Kunden die Möglichkeit zu bieten, den 24/7-Handel überdie gesamte Palette der Anlageklassen von Bitpanda zu integrieren.- Die Partnerschaft zwischen Bitpanda Technology Solutions und Coinbase bietetdie notwendigen Sicherheits-, Regulierungs- und Rechtsrahmen fürInstitutionen, die ihren Endkunden Krypto-Dienstleistungen anbieten möchten.- Die Partnerschaft bringt die beiden regulierten Marktführer in derKryptoindustrie zusammen, um die Stabilität und Akzeptanz digitalerVermögenswerte weiter voranzutreiben und die Nachfrage nach einem reguliertenZugang zur Handelsinfrastruktur zu unterstützen.- Coinbase erweitert und vertieft seine lokale Präsenz in der EUBitpanda Technology Solutions (https://www.bitpanda.com/de/tech/plattform) , derführende europäische Investing-as-a-Service-Anbieter, schließt einePartnerschaft mit Coinbase (https://www.coinbase.com/de/) , um die Verfügbarkeiteiner vollständig regulierten Handelsinfrastruktur für seine institutionellenKunden außerhalb der USA auszubauen. Über Bitpanda Technology Solutions kannCoinbase seinen institutionellen Kunden nun eine flexible und skalierbare24/7-Handelsinfrastruktur anbieten, die in nur 3 Monaten integriert werden kann.Als Teil der Vereinbarung wird Bitpanda die Coinbase Exchange als einen derwichtigsten Liquiditätsanbieter in sein Netzwerk aufnehmen. Institutionen könnenregulatorische Lizenzen und Know-your-Customer (KYC)-as-a-Service von Bitpandanutzen, um ihre Markteinführung europaweit zu beschleunigen, indem sie sieeinfach über eine API oder ein White Label Front-End integrieren.Lukas Enzersdorfer-Konrad (https://www.linkedin.com/in/enzersdorfer/) ,stellvertretender CEO von Bitpanda, kommentiert wie folgt:"Bitpanda und Coinbase haben ein gemeinsames Ziel - Investitionen in digitaleVermögenswerte reguliert und somit sicher zu machen. In einer Zeit, in der sichder Finanzbranche beispiellose Möglichkeiten bieten, das Potenzial digitalerVermögenswerte für ihre Kunden nutzbar zu machen, kommen wir zusammen, um eineklare Zukunft zu definieren und dieses Ziel voranzutreiben. Die institutionellenKunden von Coinbase können nun über einen branchenweit am stärksten regulierten