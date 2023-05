MOSOLF setzt auf SMATRICS Automobillogistiker nutzt nachhaltige Ladelösung für E-Lkws

Wien/Kirchheim unter Teck (ots) - Österreichs E-Mobilitätsspezialist baut

Ladeinfrastruktur für Lkws



Für den internationalen Automobillogistiker MOSOLF setzt der

Full-Service-Provider SMATRICS an den deutschen Standorten

Hochleistungs-Ladelösungen für E-Lkws um. SMATRICS bietet dem MOSOLF-eigenen

E-Lkw-Fuhrpark "alles aus einer Hand": von der Lieferung der optimalen Hardware,

über die Errichtung (inkl. Tiefbau) und die elektrotechnische Anbindung von

Trafostationen, sowie den technischen Betrieb über das SMATRICS eigene Charge

Point Management System charVIS Operations.



Die MOSOLF Group gehört zu den führenden Systemdienstleistern der

Automobilindustrie in Europa. Sie setzt auf Elektromobilität und baut einen

eigenen E-Lkw-Fuhrpark auf. Die Ladestationen dafür sollen, verteilt im gesamten

Bundesgebiet, an MOSOLF-Standorten entstehen. Bei der Umsetzung wird auf den

österreichischen Ladeinfrastruktur-Spezialisten SMATRICS gesetzt, Tochter von

VERBUND und der deutschen EnBW. Gemeinsam mit der EnBW bietet SMATRICS

Unternehmen mit E-Flotten das Produkt EnBW mobility+ Business Professional an.

Es verspricht die passende Lösung für das Laden von Flottenfahrzeugen unterwegs,

im Unternehmen und zu Hause.