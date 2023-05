iMetal Resources gründet Beirat und ernennt Robert Scott zum Inaugural Advisor

President & Chief Executive Officer Saf Dhillon erklärt: „Wir heißen Rob in unserem Team ganz herzlich willkommen. Die Aufnahme eines so erfahrenen Führungsexperten im Bergbau ist eine Bestätigung für all unsere bisherigen Errungenschaften zur Steigerung des Unternehmenswerts von IMR durch die Exploration und Erschließung unserer aussichtsreichen Projekte.“

Robert James Scott ist konzessionierter CPA, CA und CFA und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Rechnungswesen, in der Unternehmensfinanzierung sowie im Handels- und Geschäftsbankenwesen. Er ist Gründer und President von Corex Management Inc., einem Privatunternehmen, das private und börsennotierte Unternehmen im Rechnungswesen, in der Verwaltung und bei der Erfüllung behördlicher Auflagen unterstützt. Außerdem war und ist er Mitglied der Führungsriegen zahlreicher kanadischer börsennotierter Firmen. Als Mitglied im Führungsteam oder Board ist bzw. war Herr Scott zuletzt bei den TSX Venture Exchange-Emittenten First Helium Inc., ValOre Metals Corp., Riverside Resources Inc. und Great Bear Resources Ltd. tätig.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete – Gowganda West – ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.