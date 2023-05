Spitch mit runderneuerter Produktpalette für Conversational AI

Frankfurt/Zürich (ots) -



- Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen auf KI-Basis aktualisiert seine

Produktlinie

- Integration mit ChatGPT, Erstellung kundenspezifischer KI-Modelle (Large

Language Models)

- Verbesserungen bei NLU, Speech Analytics und Voice Biometrics, neue Agent

Assistant Suite



Die Spitch AG, einer der führenden Anbieter von KI-basierten Sprach- und

Textdialogsystemen, hat ihre gesamte Produktpalette runderneuert. Dies umfasst

signifikante Verbesserungen sowohl bei der NLU-Kerntechnologie (Natural Language

Understanding) als auch bei den Modulen Speech Analytics, Voice Biometrics und

Virtual Assistants, teilt das Unternehmen mit. Für das verbleibende und das

nächste Jahr hat Spitch zudem sowohl weitere Upgrades als auch völlige

Neuentwicklungen angekündigt.





In der NLU-Softwaresuite hat Spitch eine innovative Few-Shot-/Zero-Shot-Lernmethodik eingeführt, wodurch die Time-to-Market und die Kostenerheblich reduziert werden. Für zahlreiche Branchen stehen vorgefertigteKI-Modelle zur Verfügung. Zudem lassen sich neue Modelle unter anderem durchakkumulierte synthetische Daten, die mittels ChatGPT generiert werden, leichterund schneller trainieren. Ähnliche Absichten und Muster lassen sich durchAuto-Annotation mit manueller Nachbearbeitung viel einfacher und mit nur einemViertel des zuvor notwendigen Zeitaufwands anpassen. Durch integrierte Tools zurTranskriptionskorrektur und einer Tuning Pipeline für Modelle zur automatischenSpracherkennung lassen sich produktspezifische Einsatzszenarios besonders leichtimplementieren.Erweiterte Speech Analytics und Voice Biometrics rücken enger zusammenDer Speech Analytics Report Builder, der Sprachdialoge automatisch analysiertund darauf basierend aussagekräftige Berichte erstellt, wurde ebenfalls deutlichverbessert. Das Tool deckt in der aktuellen Version auf Anhieb bis zu 80 Prozentder Key Performance Indicators ab, die ein Contact Center typischerweisebenötigt, einschließlich der Klassifikation nach bestimmten Geschäftszielen. DasBerichtswesen lässt sich ohne Programmierkenntnisse an firmenspezifischeAnforderungen anpassen.Bei Voice Biometrics hat Spitch vor allem die Benutzeroberfläche aktualisiertund das Berichtswesen erweitert. Die Ergebnisse der fortlaufendenSprachverifikation werden in leicht verständlichen Grafiken dargestellt underscheinen flexibler und informativer als jemals zuvor.Speech Analytics kann in der aktuellen Fassung Monoaufnahmen in Stereokonvertieren und erreicht eine deutlich höhere Genauigkeit. Eine signifikante