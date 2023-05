Auf der Suche nach neuen Gründungstalenten / Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler aus Sachsen, Stuttgart und Rhein-Main wieder für die Entrepreneurship Talent Academy bewerben

Berlin (ots) - Nach dem erfolgreichen Start im Dezember letzten Jahres geht die

sechsmonatige Entrepreneurship Talent Academy (ETA) der Karl Schlecht Stiftung

und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft in die zweite Runde: Mit praxisnahen

Workshops, Exkursionen und professionellen Coachings bietet das Programm

Schülerinnen und Schülern der Oberstufe einen Einblick in die Start-up-Szene und

ermutigt sie darüber hinaus, die ersten Schritte Richtung eigener Gründung zu

wagen.



Die Teilnehmenden erwarten verschiedene Vor-Ort- und Online-Veranstaltungen, die

sie mit Methoden von Gamification und Design Thinking zur kreativen und

innovativen Entwicklung von eigenen Ideen anregen. Die Zusammenarbeit in Teams

sowie der Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Praxis ermöglichen ein

tiefes Eintauchen in die Gründerwelt und geben Inspirationen für eigene

Gründungsideen. Darüber hinaus können die Jugendlichen für sich selbst

herausfinden, wie sie ihre individuelle berufliche Zukunft gestalten und ob die

eigene Gründung dafür eine attraktive Möglichkeit ist. Im Vordergrund aller

Programminhalte stehen das Ausprobieren, das Denken in andere Richtungen,

kreatives Arbeiten und der gemeinsame Spaß an Neuem.