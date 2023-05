Branchen-Barometer Stimmung in den Apotheken weiterhin katastrophal

Berlin (ots) - Die Krise in den Apotheken scheint kein Ende zu finden. Nachdem

der von aposcope erhobene Apotheken Geschäftsklima Index (AGI) im Januar ein

Rekordtief von -13 erreichte, schreibt der aktuelle AGI mit einem Wert von -8

den Trend auf niedrigstem Niveau fort, wenngleich es im Februar einen minimalen

Aufschwung gab. Schaut man sich die Zahlen genauer an, kann von einer Aufhellung

jedoch keine Rede sein.



Das kurze Aufatmen des deutschen Gesundheitssystems nach der Corona-Pandemie hat

den Apotheken nicht viel gebracht. Der Status Quo bei den Themen Lieferengpässe,

Personalmangel und Apothekenschließungen zeichnet ein düsteres Bild - und die

Inhaber:innen glauben kaum an baldige Besserung. Laut der aktuellen Befragung

zum AGI schätzen 37 % der Befragten, dass sich die wirtschaftliche Lage ihrer

Apotheke in den kommenden drei Monaten (deutlich) verschlechtern wird. Die

aktuelle Geschäftslage wird nur von 30 % der Inhaber:innen als "(sehr) gut"

beurteilt. Hieraus resultiert ein aktueller Apotheken Geschäftsklima Index von

-8. Zum Vergleich: Im April 2022 lag der AGI noch bei +9, im April 2021 bei +15.