Frankfurt am Main (ots) -



- KfW Research erwartet für 2023 Wachstumsrate des deutschen BIP von -0,3 %; für

2024 von 1,0 %

- Deutsche Inflationsrate 2023 bei 6,3 %; 2024 bei 2,4 %

- Ökologisches Preisschild: Treibhausgasausstoß 2023 5 %, 2024 6 % über dem

angestrebten Zielpfad



Nach einer technischen Rezession im Winterhalbjahr dürfte die Wirtschaft ab dem

laufenden zweiten Quartal 2023 auf einen flachen Wachstumspfad einschwenken.

Treiber sind zunächst vor allem Nachholeffekte bei der Industrieproduktion und

Zuwächse bei unternehmensnahen Dienstleistern, bevor eine moderate Erholung des

privaten Konsums mit positiven Effekten für konsumnahe Dienstleistungsbereiche

hinzukommt. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet KfW Research mit -0,3 % praktisch

eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorjahr, da 0,2

Prozentpunkte dieses Rückgangs allein auf die geringere Anzahl an Arbeitstagen

im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen sind (Kalendereffekt). Im Jahr 2024

dürfte die Wirtschaftsleistung um 1,0 % zulegen. KfW Research bestätigt damit

seine Vorprognose vom Februar.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Deutschland erlebt eine Konjunkturerholung mit angezogener Handbremse", sagtDr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Nachlassende Angebotsschocksund anziehendes Lohnwachstum stützen die Konjunktur, während die Geldpolitikangesichts des breiten Inflationsdrucks weiter bremst. Unterm Strich dürfte imJahr 2023 praktisch eine Stagnation der Wirtschaftsleistung stehen, für 2024erwarte ich ein Wachstum von rund 1 %. Die heute von Destatis vorgenommeneAbwärtsrevision auf -0,3 % gegenüber der Schnellschätzung einer imVorquartalsvergleich stagnierenden Wirtschaft zu Jahresbeginn entsprach unsererursprünglichen Erwartung in der Februarprognose. Da sich auch der Ausblick unddie fundamentalen Konjunkturtreiber seither kaum verändert haben, ist dieBestätigung unserer Vorprognose nur konsequent."Material- und Lieferengpässe hatten sich schon im Laufe des vergangenen Jahresweltweit deutlich entspannt und schränken mit etwas Verspätung auch dieProduktion der Unternehmen in Deutschland immer weniger ein. Konjunkturstützendwirken auch die aktuellen Energiepreise im Großhandel, insbesondere für Erdgas,die inzwischen deutlich unter den Werten von 2022 liegen. Als Konsequenzexpandiert die Produktion in ehemals materialbeschränkten Branchen wie demAutobau schon länger kräftig und auch die Produktion in den besondersenergieintensiven Bereichen wie der Grundstoffchemie erholt sich seit demJahreswechsel. Ebenfalls positiv auf die Wirtschaftsleistung wirkt das