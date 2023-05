United Nations Alliance of Civilizations und BMW Group zeichnen zehn Organisationen für den Intercultural Innovation Hub 2023 aus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Berlin (ots) - Tagtäglich setzen sich Menschen weltweit dafür ein, fürmehr Integration, Inklusion und Vielfalt in ihrem direkten Umfeld zu sorgen. Mitteils wenigen Mitteln aber umso mehr Leidenschaft rufen sie eigene Initiativenins Leben und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zu einer gerechterenund toleranteren Gesellschaft. Insgesamt zehn solcher internationalenGrassroots-Projekte wurden am 24. Mai 2023 im Rahmen einer feierlichen Zeremoniedes Intercultural Innovation Hub (IIH) in Berlin für ihr beispielhaftesEngagement gewürdigt. Mit der ehrenamtlichen und gemeinnützigen Organisation"SWANS" findet sich eine Initiative aus Deutschland unter den diesjährigenPreistragenden.Der IIH, eine langjährige Partnerschaft zwischen der United Nations Alliance ofCivilizations (UNAOC) und der BMW Group , unterstützt von Accenture , würdigtund stärkt innovative Grassroots-Projekte, die den interkulturellen Dialog unddas gegenseitige Verständnis fördern und so zu Frieden, kultureller Vielfalt undeiner integrativen Weltgemeinschaft beitragen. Begleitet und moderiert wurdendie Feierlichkeiten in Berlin von Dr. Mandeep Rai, Autorin von "The ValueCompass", sowie Miguel Ángel Moratinos, UN Under-Secretary-General und HighRepresentative der UNAOC und Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG,Personal und Immobilien , Arbeitsdirektorin, die beide die Schirmherrschaft fürden IIH innehaben.SWANS aus Berlin fordert: "Mehr Fatmas in die Führungsetagen!"Die preistragende Organisation SWANS setzt sich für einen kompetenzorientiertenArbeitsmarkt, für Chancengleichheit und Teilhabe in der Gesellschaft ein. Unterdem Motto "Mehr Fatmas in die Führungsetagen!" unterstützt die Initiative imdeutschsprachigen Raum aufgewachsene Studentinnen und junge Akademikerinnen mitEinwanderungsgeschichte, Schwarze Frauen und Women of Color (BIWoC) bei allenThemen rund um Beruf und Karriere. Mehr als 1.000 Frauen, "Schwäne", profitierenschon jetzt von der Plattform, die ehrenamtlich Soft Skills Training, Coachingund berufliche Beratung anbietet. Die zentrale Idee des Projekts ist es, Frauen,die mit intersektioneller Diskriminierung konfrontiert sind, zu ermutigen, ihreAmbitionen hochzuhalten und für sich selbst einzutreten."Die Stärkung und Förderung von Frauen ist von entscheidender Bedeutung für einenachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene. Die Anerkennung und Unterstützungdes Intercultural Innovation Hub wird wesentlich dazu beitragen, einegeschlossenere und stärkere Generation von Frauen in ganz Deutschland