Wertvolles in sicheren Händen Die Allgefahrenversicherung Helvetia Artas Home - jetzt noch umfassender (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Wer Kunstwerke, Schmuck und andere Wertgegenstände

sein Eigen nennt, wünscht sich mehr Sicherheit, als eine klassische

Hausratversicherung leisten kann. Die All-Risk-Versicherung Helvetia Artas Home

ist perfekt auf das hohe Absicherungsbedürfnis vermögender Kunden abgestimmt und

in der aktualisierten Version noch leistungsstärker als bisher.



Helvetia Artas Home ist eine komfortable, maßgeschneiderte Lösung für

wohlhabende Kunden, die hochwertigen Hausrat, Kunst- und Wertsachen mit einem

Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro versichern wollen. Die weltweit gültige

Allgefahrendeckung sichert wertvolles Eigentum passgenau z. B. gegen

Beschädigung, Zerstörung, Verlieren, Stehen-, Hängen- oder Liegenlassen sowie

gegen einfachen Diebstahl und Vandalismus ab. In Helvetia Artas Home sind

zahlreiche Einzelversicherungen in einem einzigen Vertrag zusammengeführt. Neben

der Hausratversicherung sind Elementarschäden abgedeckt. Ebenso sind Fahrräder,

Glas, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Schmuck- und Pelzsachen,

Musikinstrumente, Elektronik- und Fotoapparate, Jagd- und Sportwaffen sowie

Reisegepäck versichert.