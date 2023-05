Von unbekannt zu unverzichtbar Lionel Bruder erklärt, warum gezielte Marketingmaßnahmen auf Social Media der Schlüssel zum Erfolg für jedes Unternehmen sind (FOTO)

Herbolzheim (ots) - Lionel Bruder ist E-Commerce-Experte und Geschäftsführer der

Marketing-Agentur Alphabrothers. Mithilfe eines optimalen Shop-Aufbaus sowie

zielgerichteter Marketing- und Design-Maßnahmen begleitet er Onlineshopbetreiber

auf ihrem Weg zum Erfolg. Hier erfahren Sie, welchen Einfluss gezielte

Marketingmaßnahmen in den sozialen Medien auf den Unternehmenserfolg haben.



Eines steht fest: Social-Media-Marketing gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Vor

allem in den letzten Jahren hat es sich dabei entscheidend verändert. So wurde

es noch vor der Corona-Pandemie branchenübergreifend vor allem von Big Playern

genutzt. Heute setzt vom familiären KMU bis hin zum disruptiven Start-up ein

Großteil der Unternehmen auf die Vorteile von Social Media. "Die Resultate geben

ihnen recht", so Lionel Bruder. "Eine Präsenz in den sozialen Medien ist heute

daher kein 'Nice to have' mehr, sondern essenziell, um sein Unternehmen auf

Erfolgskurs zu bringen." Als E-Commerce-Experte und Geschäftsführer der

Marketing-Agentur Alphabrothers hat sich Lionel Bruder darauf spezialisiert,

Onlinehändler auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Er weiß damit, worauf es

wirklich ankommt. Warum gezielte Marketingmaßnahmen auf Social Media heute der

Schlüssel zum Erfolg sind, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.