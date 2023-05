Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Marvin Flenche und Alexander Thieme gründeten die A&MUnternehmerberatung GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team helfen sie Fachfirmen mitSpezialisierung auf Themen rund ums Haus dabei, Onlinemarketing für planbar mehrKundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter zu nutzen. So können sich dieHandwerksunternehmen langfristig wertvolle Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrerKonkurrenz sichern. Hier erfahren Sie, wie Handwerker gegen die derzeitigeAuftragsflaute ankommen.Ohne regelmäßige Aufträge kann kein Handwerksunternehmen dauerhaft bestehen.Zugleich müssen die Deckungsbeiträge stimmen. Es ist für Betriebe also auchessenziell, planbar lukrative Kunden für sich zu gewinnen. Mit Blick auf denFachkräftemangel, deutlich gestiegene Kosten und einer vielerorts starkabgekühlten Nachfrage zeigt sich jedoch: In vielen Firmen spitzt sich die Lagezu. Aufträge bleiben aus und damit fehlt es an unverzichtbarer Liquidität.Offensichtlich also, dass Abwarten längst keine Option mehr darstellt. DasHandwerk muss aktiv werden - und zwar jetzt. "Die Gründe für Auftragsflautensind vielfältig. Je nach Betrieb zeigt sich aber, dass es sich bei fehlendenKunden oft auch um ein hausgemachtes Problem handelt. Erkennen Handwerker das,können sie die Lage zielgerichtet entschärfen", erklären Marvin Flenche undAlexander Thieme. Sie sind die Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH undhelfen Fachfirmen mit Angeboten rund ums Haus dabei, lukrative Kunden undTop-Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Aus diesem Grund kennen sie auch dieHerausforderungen und Schwierigkeiten der Handwerksbranche genau. Zugleichwissen sie, welche Maßnahmen besonders gut gegen eine Auftragsflaute helfen.Worauf es dabei im Detail zu achten gilt, haben die beiden im Folgendenzusammengefasst.1. Firmen müssen für sich werbenViele Handwerksunternehmen unterschätzen immer noch, wie wichtig Marketingtatsächlich für sie ist. Aus diesem Grund sollten Firmen unbedingt damitbeginnen, ihr Angebot aktiv zu bewerben. Schließlich können sie nur Aufträgegenerieren, wenn sie für potenzielle Kunden sichtbar sind. Den Unterschiedwerden sie rasch bemerken: So beschleunigt attraktive Werbung nicht zuletzt denEntscheidungsprozess potenzieller Kunden. Hätten diese früher noch einige MonateZeit für eine Entscheidung benötigt, werden sie dank attraktiver Werbemaßnahmendeutlich schneller aktiv. Mithilfe von Marketing können Fachbetriebe aus demHandwerk also Nachfrage erzeugen. Hierfür nutzen sie am besten moderneWerbevarianten, allen voran das Onlinemarketing.2. Bestandskunden gezielt aktivierenWer Neukunden gewinnen möchte, muss überdurchschnittlich viel Zeit und Geld