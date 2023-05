GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair nach Geschäftsjahreszahlen von 22,10 auf 22,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Überschussschätzungen für die Jahre 2023/24 bis 2025/26 leicht an. Er berücksichtigte dabei auch geringere Kerosinpreise, die aber teilweise wieder durch etwas höhere anderweitige Kosten aufgewogen würden./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 16:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 16,70EUR gehandelt.