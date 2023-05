Die kanadische Element 79 Gold (CSE ELEM / WKN A3E41D) konzentriert sich vor allem auf die Reaktivierung der hochgradigen Goldmine Lucero in Peru sowie die Weiterentwicklung des fortgeschrittenen Goldprojekts Maverick Springs in Nevada. Dort verfügt man über eine ganze Reihe von Liegenschaften, das sogenannte Battle Mountain-Portfolio, deren Wert man nach und nach durch Kooperationen, Joint Ventures und/oder Verkäufe realisieren will. Und heute kann man zum ersten Mal Vollzug melden!

Wie nämlich soeben bekannt wurde, hat man eine Vereinbarung, die Absichtserklärung zu dem Deal hatte Element79 bereits Ende 2022 gemeldet, zum Verkauf von zwei Battle Mountain-Liegenschaften an eine Tochtergesellschaft von Centra Mining Ltd. nun abschließen können!

Gemäß der Vereinbarung erwirbt Centra alle Anteile und Verpflichtungen von Element79 in Bezug auf die Liegenschaften Long Peak Stargo für 1 Mio. CAD, die durch die Ausgabe von 2,5 Mio. Aktien zu einem angesetzten Preis von 0,40 CAD pro Aktie. Voraussichtlich soll die Transaktion, auch abhängig von der Zustimmung der Behörden, bis Ende Juni abgeschlossen sein.

James Tworek, CEO von Element79 zeigt sich erfreut über den Abschluss des Deals, da dieser einen wichtigen Fortschritt in der strategischen Entwicklung der Battlem Mountain-Projekte bedeute. Centra habe offensichtlich das Explorationspotenzial dieser Projekte erkannt und man sei jetzt gespannt auf die kurzfristigen Entwicklungspläne. Zumal Element79 auf Grund seiner Anteile an Centra von diesem großen Potenzial profitieren könnte.

Mit diesem ersten Verkauf zeigt Element79 den noch nicht realisierten Wert der einzelnen Projekte im Battle Mountain-Portfolio auf, was nach Ansicht von CEO Tworek dabei behilflich sein dürfte, die Bewertung des gesamten Unternehmens in einem neuen Licht zu betrachten, während die Gesellschaft sich darauf konzentriert, das Nevada-Flaggschiffprojekt Maverik Springs weiterzuentwickeln und auf Lucero eine Ressource nachzuweisen sowie die Mine wieder in Produktion zu bringen.

