Ist Deutschland noch wettbewerbsfähig?

Düsseldorf (ots) - VDI: Repräsentative Befragung der Bevölkerung zeigt

alarmierendes Bild zum Zukunftsstandort



"Die Bevölkerung hat erhebliche Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands. Mit Blick auf technische Innovationen ist es um Deutschland

offensichtlich schlecht bestellt", so VDI-Direktor Adrian Willig zu dem Ergebnis

einer aktuellen repräsentativen Bevölkerungsbefragung* des VDI, durchgeführt von

der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.



Willig hält es für äußerst bedenklich, dass nur 9 % der Meinung sind,

Deutschland sei aktuell bei der Entwicklung neuer Technologien sehr

wettbewerbsfähig. Insgesamt hält nur eine knappe Mehrheit (54,2 %) Deutschland

zumindest für eher wettbewerbsfähig. "Das heißt, die deutsche Bevölkerung hat

geringes Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit des Landes", so Willig.