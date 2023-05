Mehr Rohstoff-Grundstücke für Rock Tech im kanadischen Ontario und Strategischer Berater für Georgia Lake mandatiert

- CIBC Capital Markets wurde mandatiert, die Auswahl eines strategischen Entwicklungspartners für das Minenprojekt Georgia Lake zu unterstützen

Vancouver, Kanada, 25. Mai 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") zum vollständigen Erwerb von insgesamt 6.150 Hektar an Mutungen im Thunder Bay Mining District in Ontario (die "Boston Lake Claims") abgeschlossen hat. Zusammen mit dem bekannten Georgia Lake Projekt des Unternehmens bieten die Boston Lake Claims zusätzliches Explorationspotenzial für Lithium in einer Region, die bereits historisch gut erforscht ist.

Robert MacDonald, General Manager von Rock Techs Minengesellschaft, sagt: „Rock Tech ist führend in der Exploration von Lithium in der Region Thunder Bay, weshalb wir froh sind unsere Grundstücke erweitern zu können. Das Georgia Lake Projekt enthält bereits mehr als 50 Prozent der veröffentlichten Lithium-Ressourcen im Distrikt und die Claims am Boston Lake bieten eine attraktive Möglichkeit uns zu vergrößern.“

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Rock Tech eine erste Anzahlung geleistet und wird bis zum dritten Jahrestag der Vereinbarung weitere jährliche Barzahlungen in Höhe von insgesamt 175.000 CAD leisten. Gleichzeitig mit den Barzahlungen wird das Unternehmen zusätzlich Aktien im Wert von insgesamt 175.000 CAD ausgeben.

Diese zusätzlichen Grundstücksoptionen und das Georgia Lake Projekt, für das die Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study[1]) erfolgreich abgeschlossen wurde, beweisen den Anspruch von Rock Tech weiter in seinem Heimatmarkt zu wachsen. Dies soll CIBC als strategischen Berater unterstützen. CIBC, eine führende kanadische Investment Bank mit langjähriger Erfahrung in der Bergbauindustrie, wurde mandatiert die Auswahl eines strategischen Partners zu unterstützen, mit dem das Georgia Lake Projekt gemeinsam weiterentwickelt werden soll.