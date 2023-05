Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23; OTCQX: TBGPF) steht kurz vor der Veröffentlichung seiner ersten 43-101 konformen Ressource auf seinem gleichnamigen Projekt in Tansania in direkter Nachbarschaft zu Barricks Weltklasse-Mine Bulyanhulu. Wie das Unternehmen heute mitteilt, erwarten die Geologen innerhalb von sechs bis acht Wochen eine Ressourcenerklärung vorlegen zu können.

In die Berechnung der Ressource werden vor allem die drei Ziele Ngula 1, Nyakagwe Village und Nyakagwe East einfließen. Von allen drei Zielen liegt eine beträchtliche Anzahl von hochgradigen und teilweise breiten Goldabschnitten vor, darunter 22,18g/t Gold auf 15,00m ab 299,00m; 6,55g/t Gold auf 7,46m von 370,46m; 12,96g/t Gold auf 5,54m von 89,01m; 16,58g/t Gold auf 3,55m von 43,88 und 27,88g/t Gold auf 3,00m von 65,90m.

Insbesondere die jüngsten Bohrungen haben das geologische Verständnis stark verbessert und damit das Vertrauen geschaffen, dass es auf allen drei Zielen das Potenzial für eine beträchtliche Ressource gibt. Das Projekt Tembo grenzt geologisch an die Mine Bulyanhulu von Barrick Gold an und die Projektgrenze befindet sich innerhalb von 5 Kilometern zum Buly-Minenschacht, wobei die Wirtsstrukturen der Mine direkt in den Boden von Tembo übergehen. Eine wichtige Schlussfolgerung des jüngsten Bohrprogramms ist, dass zusätzlich zur unmittelbaren Fortsetzung der strukturellen Zone der Mine Bulyanhulu zahlreiche parallele und schräge goldhaltige Strukturen auf dem Projekt Tembo Gold vorhanden sind.

Tembo Geologen nutzen umfangreiche historische Vorarbeiten

Für die Exploration des Tembo-Goldgrundstücks hat das Unternehmen seit 2011 insgesamt 28 Millionen USD aufgewendet. In Summe wurden 40.000 Meter an Bohrungen niedergebracht. Allerdings mussten die Arbeiten aus politischen Gründen für mehrere Jahre ruhen. Erst die neue Öffnung des Landes und eine Lizenztransaktion mit dem Nachbarn Barrick ermöglichten ab dem zweiten Quartal 2022 die Wiederaufnahme der-Explorationsarbeiten. Tembo hat sechs seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Lizenzen für 6 Mio. USD an Barrick verkauft. Gleichzeitig hat sich Barrick verpflichtet, in den ersten vier Jahren 9 Mio. USD zu investieren. Zusätzlich erhält Tembo bedingte Zahlungen von bis zu 45 Mio. USD für die ersten fünf Millionen Unzen, die von Barrick entdeckt werden.

Ausgehend von den beträchtlichen und umfassenden Vorarbeiten hat sich das Unternehmen zunächst auf drei Ziele konzentriert: Ngula 1, Nyakagwe Village und Nyakagwe East. Alle drei Ziele umfassen nachweislich mehrere (bis zu acht) subparallele Scherungsstrukturen, die eine Goldmineralisierung innerhalb breiter Scherungszonen mit einer Breite von bis zu 250 m beherbergen und als miteinander verbundene Scherungen interpretiert werden. Es wurde festgestellt, dass die Strukturen entlang des Streichens und Einfallens fortbestehen, jedoch schwanken die Goldgehalte und Mächtigkeiten aufgrund von Quetschungen und Schwellungen der goldhaltigen Adern.

Fazit: Tembo CEO David Scott verfolgt das Tembo-Projekt schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Sein Interesse wurde eigentlich schon geweckt, als er vor rund 20 Jahren maßgeblich zur Ausweitung der Ressource bei Barricks Weltklasse Mine Bulyanhulu beigetragen hat. Für den Geologen war immer klar, dass das Lizenzgebiet Tembo das Potenzial hat, mehrere hochwertige Erzkörper zu beherbergen. Die Herausforderung bestand eher in einem Zuviel an Zielen und darin, die komplexe Fortsetzung der Buly-Trends mit seinen vielen kreuzenden Strukturen zu verstehen. Eine gemeinsam mit GoldSpot erstellte Studie hat 38 Ziele innerhalb der aktuellen Tembo-Lizenz identifiziert. Jetzt traut sich Tembo endlich erstmals eine erste Ressource zu veröffentlichen. Das wird ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen.

