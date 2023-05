Die Börse spielt dieses Szenario und den folgenden Geldregen bereits. Der Kurs der BVB-Aktie ist seit Freitag um rund 30% gestiegen. Wir hatten Sie auf dieses Szenario vor vier Wochen ( FK vom 27.04. ) hingewiesen. Unser angepeiltes Kursziel von 5,55 Euro hat die BVB-Aktie bereits getoppt. Im dem Fall haben Sie also bereits Gewinn realisiert.

Die Aktien von Borussia Dortmund ziehen seit Wochenbeginn kräftig an. Der Grund: Mit dem 0:3 gegen Augsburg hat sich der BVB an die Spitze der Bundesliga-Tabelle geschossen. Nun besteht die große Chance auf den Meister-Titel in der Bundesliga.

