1.076.396 km2: Die kanadische Provinz Ontario ist rund dreimal so groß wie die Bundesrepublik. 120 km2 davon gehören mittlerweile dem australischen Lithium Explorer Balkan Mining And Minerals (ASX: BMM, WKN: A3C28E, ISIN: AU0000157455).

Im April vermeldete das Unternehmen den Kauf des Projekts „Barbara“ in der Glacier Lake Area etwa 160 km nordnordöstlich von Thunder Bay. Barbara ist nach Gorge, Tango und Arrel bereits das vierte Projekt von Balkan Mining in der Provinz. Ein weiteres Projekt befindet sich in Quebec, zwei Projekte gibt es in Serbien. Kanada bildet den Schwerpunkt des Unternehmens. Und dafür gibt einen guten Grund: Die Geologie.

In Kanada schlummern riesige Lithiumvorkommen

In Kanada werden riesige Mengen Lithium vermutet - in Ontario genauso wie in den Nordwestterritorien, Manitoba oder Quebec. Lithium wird vor allem aus Salzlake-Solen und Granit-Pegmatiten gewonnen. Beide geologischen Phänomene kommen in Kanada vor.

Ein großer Teil der Ressourcen entfällt auf Granitpegmatit, ein grobkörniges magmatisches Gestein das Spodumen, Petalit und Lepidolith beherbergt - die häufig Lithium enthalten. Der Vorteil von Hartgesteinsprojekten: Es können dieselben Abbaumethoden eingesetzt werden wie im klassischen Bergbau – und auch die Umweltrisiken sind mit denen des konventionellen Bergbaus zu vergleichen. Bei der Lithiumgewinnung aus Sole gelten dagegen mögliche Schäden am Grundwasser als heikel.

Karl Simich ist seit Ende 2022 Director von Balkan Mining. Der langjährige CEO des australischen Bergbauunternehmens Sandfire Resources hat sich eigenen Angaben zufolge ganz bewusst für ein Unternehmen mit starkem Engagement in Kanada entschieden. "If we can think it we can do it" – so laute sein Motto. In frühen Explorationsstadien gebe es wenige Regeln und viele Möglichkeiten. Assoziationen zum Goldrausch drängen sich auf.

Typisch für frühe Phasen großer Explorationstrends sind Funde mit hohen Gehalten. So konnte Balkan Mining bereits während der Due Diligence-Phase zur Übernahme des Gorge Projekts vielversprechende Resultate verbuchen. Von fünf entnommenen Gesteinsproben enthielten vier Proben Li2O-Werte über 3,78 % – in der Spitze sogar 5,75 % und 6,80 %.