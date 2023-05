Übergeordnet befindet sich Qiagen seit nunmehr 2011 in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und vervielfachte hierbei seinen Wert in diesem Zeitraum auf 51,56 Euro bis Ende 2021. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik bereits seit Oktober 2020 sichtlich abgenommen, tendenziell schwankt Qiagen in einer groben Seitwärtsspanne begrenzt auf der Unterseite durch ein Niveau um 38,00 Euro. Nach der letzten Abwärtsbewegung aus Anfang dieses Jahres fand das Papier im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts Halt und konnte an dieser Stelle zur Oberseite abdrehen. Hierbei gelang es auch eine erste wichtige Hürde gelegen um 42,80 Euro zu überspringen, wodurch nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt wurde.

EMA 200 im Fokus