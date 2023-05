STIHL senkt CO2-Emissionen und veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 (FOTO)

Waiblingen (ots) - STIHL hat im vergangenen Jahr seine direkten CO2-Emissionen

(Scope 1 und 2) gegenüber dem Vorjahr deutlich gesenkt. Der Rückgang in Höhe von

43 Prozent resultiert in erster Linie aus der Umstellung der weltweiten STIHL

Produktionsgesellschaften auf Grünstrom. Das zeigt der Nachhaltigkeitsbericht

2022 ( https://nachhaltigkeitsbericht.stihl.de/2022/

http://www.nachhaltigkeitsbericht.stihl.de/2022) , den das Familienunternehmen

am 25. Mai veröffentlicht hat.



Um seiner Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit gerecht zu werden, startete

STIHL zahlreiche Initiativen. Die Umstellung auf Grünstrom ist dabei ein erster

Schritt. Bis 2030 möchte STIHL unter anderem den Verbrauch von Erdgas und -öl

unternehmensweit um 40 Prozent gegenüber 2019 reduzieren. Dafür wurden weltweit

mehr als 100 Einzelmaßnahmen identifiziert, die insbesondere technologische

Neuerungen umfassen. Um auch Emissionen aus vor- und nachgelagerten

Wertschöpfungsketten zu mindern (Scope 3), wurden für erste Produktgruppen

Product Environmental Footprints ermittelt. Diese bestimmen den ökologischen

Fußabdruck in jeder Lebenszyklusphase in CO2-Äquivalenten. Zeitnah sollen die

Fußabdrücke möglichst des gesamten Produktangebots analysiert werden und die

Ergebnisse in den Produktentstehungsprozess einfließen.